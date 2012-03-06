به دنبال همکاری گسترده هنری با ایران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بولات تورغونبای؛ رئیس دپارتمان نقاشی فرهنگستان ملی هنر قزاقستان در نشستی با حضور خبرنگاران حوزه هنر در فرهنگستان هنر گفت:‌ اهل جنوب کشور قزاقستان هستم و رئیس کرسی نقاشی فرهنگستان ملی هنر این کشور. دو سال پیش بین فرهنگستان‌های دو کشور ایران و قزاقستان تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا شد و من در چارچوب این قرارداد به ایران امدم و اکنون مهمان‌نوازی ایرانی‌ها را از نزدیک دیدم.

وی افزود: تا پیش از سفر به ایران اطلاعات زیادی راجع به فرهنگ و هنر ایرانیان داشتم که همه را از کتاب‌های موجود به دست‌ آورده بودم. در طول این سفر به ایران به بازدید موزه ملی ایران، موزه رضا عباسی، موزه هنرهای معاصر و چند گالری در تهران رفتم و دیدم که چقدر تمدن و فرهنگ و هنر ایران پیشینه دارد.

وی ادامه داد: به طورکلی ایران و قزاقستان از نظر تاریخی و فرهنگی مشترکات زیادی دارند. شخصیت‌های بزرگ فرهنگی قزاقستان مانند العربی تاثیر و نفوذ زیادی از فرهنگ ایران داشته است.

تورغونبای از اینکه در قزاقستان اطلاعات زیادی در مورد ایران و فرهنگ و هنر این کشور نیست انتقاد کرد و گفت: قرار شد که بعد از این سفر به خصوص در زمینه تبادلات دانشجو با ایران همکاری‌مان را بیشتر کنیم. وی بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که قصد داریم با همکاری فرهنگستان هنر ایران انجام دهیم انتشار کتابی در مورد تاریخ هنر قزاقستان در ایران و همچنین کتابی در مورد تاریخ هنر ایران در قزاقستان است.



تورغونبای در تمجید از هنر و فرهنگ معاصر ایران گفت: در این سفر با کارهای مدرن ایرانی آشنا شدم و با برداشتی که از هنر غرب دارم می‌توانم بگویم که هنرهای تجسمی ایران هم‌سطح غرب است و حتی در مواردی از هنر آنها غنی‌تر است زیرا هنر ایران سابقه زیادی در هنر دارد.

عضو عالی فرهنگستان هنر قزاقستان اذعان داشت: من قبلا شنیده بودم که در ایران برای نقاشان محدودیت کاری وجود دارد ولی با بازدیدی که از دانشگاه هنر تهران داشتم دیدم که این نظریه خلاف واقع است. ما در قزاقستان به شدت تحت تاثیر مکتب روسیه هستیم و تمام تلاش ما در فرهنگستان قزاقستان این است که بتوانیم از زیر بار این مکتب خارج و به مکتب ملی خودمان برسیم.

وی ادامه داد: سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که کمونیست‌ها برای ما ایجاد کرده بودند، باعث شده بود که ما نتوانیم به فرهنگ و هنر خودمان بپردازیم ولی اکنون تمام تلاش ما بر این استوار است که به مکتب ملی خودمان برسیم و در این راه دوست داریم با کشورهای اسلامی تعامل بیشتری داشته باشیم.

تورغونبای در پایان در مورد اینکه آیا ریاست فرهنگستان هنر قزاقستان را هم رئیس‌جمهور این کشور تعیین می‌کند، گفت: بله. فرهنگستان هنر قزاقستان ملی است و انتخاب رئیس آن برعهده رئیس‌جمهور است ولی این رئیس باید و باید هنرمند باشد همانطور که رئیس فعلی فرهنگستان ملی هنر قزاقستان یک موزیک‌دان است.