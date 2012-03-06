480 مجوز فروش فوق العاده در آذربایجان غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگاران افزود: تمامی اقلام موجود در نمایشگاه و واحدهای صنفی تعیین شده حداقل 15 درصد زیر قبمت بازار ارائه می شود.

وی ادامه داد: همچنین در راستای تنظیم بازار ایام پایانی سال 13 هزار و 500 تن برنج، یک هزار و 212 تن روغن نباتی و 3 هزار تن شکر جذب و ذخیره سازی شده است که به صورت تعاونی توزیع خواهد شد.

اسکندری با اشاره به اینکه 165 تن مرغ منجمد توسط مراکز ثابت و سیار در استان توزیع شده است اظهارداشت: توزیع این کالا تا تثبیت قیمت آن ادامه دارد و بزودی نیز 27 هزار تن گوشت قرمز وارد چرخه عرضه استان می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه از تعیین 300 مرکز توزیع کالاهای اساسی مردم در ایام پایانی سال در استان خبرداد و افزود: همزمان با فرا رسیدن ایام پایانی سال 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با 975 غرفه دراستان دایر شده است.

قیمت کالاهای آذربایجان غربی در بهمن ماه 12.5 درصد کمتر از میانگین کشوری است

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از کاهش 6.5 درصدی قیمت کالاهای استان در بهمن ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: قیمت کالاهای استان در بهمن ماه 12.5 درصد کمتر از میانگین کشوری است.

وی اضافه کرد: قیمت میوه و مرکبات، کالاهای اساسی (قند و شکر و ...)، لبنیات، روغن ها و چربی ها و کالاهای خوراکی در استان به ترتیب 8.2، 5.2، 1.8، 2.8 و 2.7 درصد کمتر از متوسط قیمت آن در کشور است.

اسکندری در ادامه با اشاره به تعداد بازرسی های صورت گرفته در استان اظهار داشت: طی 11 ماهه سالجاری 422 هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی گفت: در این راستا 16 هزار و 830 پرونده تخلف به ارزش 130 میلیارد ریال توسط بازرسین سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی تشکیل شده است.

روزانه 160 قلم کالا در استان رصد می شود

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اطلاعات 1260 انبار کالا در سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت و ضبط شده است افزود: روزانه قیمت 160 قلم کالا از گروه های کالایی مختلف توسط بازرسان رصد می شود.

اسکندری با تاکید بر اینکه این اطلاعات هر دو هفته یکبار به روز می شود گفت: یک هزار و 830 کالای واحدهای تولیدی استان در سامانه ثبت شده است.

وی در بخش دیگری از آغاز اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز 91 به صورت عملیاتی در استان خبر داد و تصریح کرد: مرحله مقدماتی این طرح که از یکم اسفد آغاز شده بود دهم اسفند به پایان رسید.

وی یادآورشد: مرحله عملیاتی طرح ویژه نظارتی نوروز همزمان با سراسر کشور از یازدهم اسفند در استان آغاز شد و تا پانزدهم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی خاطرنشان ساخت: در طول اجرای این طرح بازرسان سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی در دو بخش کالایی و خدماتی از جمله البسه، خشکبار، مواد غذایی، میادین میوه و تره بار، رستوران ها، پارکینگ ها و غیره به صورت مستمر نظارت می کنند.