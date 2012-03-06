نفت و گاز گچساران قهرمان لیگ برتر هاکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی ششمین دوره مسابقات لیگ برتر هاکی در بخش آقایان که صبح امروز سه شنبه در سالن هندبال تهران برگزار شد تیم شهرداری اراک با نتیجه 6 بر 4 تیم هاکی مسکن و شهرسازی گلستان را مغلوب کرد.

همچنین در دیدار دیگر نیز تیم نفت و گاز گچساران توانست در وقت‌های اضافه تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد و عنوان نخست این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کند.

براین اساس تیم‌های نفت و گاز گچساران، هیئت هاکی آذربایجان غربی و تیم هاکی شهرداری اراک به ترتیب 27، 20 و 14 امتیاز کسب کردند و عناوین اول، دوم و سوم جدول رده بندی لیگ برتر هاکی را به خود اختصاص دادند.