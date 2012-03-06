4 پارک برای اسکان مسافران نوروزی در کرمان در نظر گرفته شد

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جاذبه های گردشگری استان کرمان اظهار داشت: هر ساله استان کرمان پذیرای تعداد زیادی از مسافران نوروزی است.

سیف الهی گفت: با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و آغاز مسافرت های نوروزی شهرداری کرمان چهار پارک بزرگ شهر کرمان را برای اسکان گردشگران در این ایام در نظر گرفته است.

وی با اشاره به تجهیز چهار پارک مادر، شهید باهنر، جنگل قائم و پارک مسافر برای ایام نوروز گفت: پارک مادر و شهید باهنر نیز دارای اتاقک های اسکان موقت هستند و مسافران می توانند در صورت نیاز از آنها استفاده کنند.

این مسئول با بیان اینکه در بقیه پارک های شهر کرمان نیز پذیرای مسافران طی ایام نوروز خواهیم بود گفت: سفره های هفت سین متعددی نیز در شهر کرمان چیده می شود تا مسافران نوروزی بتوانند در لحظه سال تحویل در کنار سفره هفت سین باشند.

سیف الهی یادآور شد: چیدمان این سفره ها در پارک مطهری، پارک مادر، مجموعه جنگل قائم، مجموعه حیات وحش، و مقابل مجموعه فروش گل و گیاه شهروند تا پایان اسفند ماه انجام خواهد شد.