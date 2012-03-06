تصور غرب درباره روسیه اشتباه است/ اکثر روسها حامی پوتین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر راهر" از کارشناسان اروپای شرقی و رئیس مرکز "برتولد بایتز" در آلمان که یک مرکز تحقیقاتی درباره روسیه، اوکراین، بلاروس و آسیای مرکزی می باشد در گفتگو با روزنامه "استاندارد" اظهار داشت: غرب هم درباره روسیه و هم درباره تحولات جهان عرب تصور غلطی دارد. ما از یک طرف در روسیه دیدیم که قشر متوسط جامعه به خیابانها آمدند اما جمعیت کثیری از مردم روسیه را مورد بی توجهی قرار دادیم.

وی افزود: روسیه جدید هنوز بسیار ضعیف و کوچک است.قشر متوسط و جوان روسیه شاید تنها بیست درصد جمعیت را تشکیل دهند و همه آنها نیز مخالف پوتین نیستند. حدود شصت درصد جمعیت این کشور که پوتین را انتخاب کرده اند هنوز سنتی فکر می کنند و تجربه های بدی از سالهای نود داشته و می خواهند کشوری پایدار داشته باشند.

این کارشناس آلمانی در ادامه تصریح کرد: این انسانها به ایده های لیبرال هنوز اعتقاد ندارند. آنها می خواهند یک دولت قدرتمند داشته باشند و بعد از هشتاد سال زیر بار کمونیست بودن می خواهند که دولت مسائل کشورشان را حل کند. در ضمن آنها می خواهند روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی تجربه کنند. پوتین همه این ها را به آنها قول داده است.

راهر در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد ما نباید این مسئله را با وجود اینکه به مذاق غربی ها خوش نمی آید فراموش کنیم که در انتخابات این بار روسیه بسیاری افرادی به پای صندوقهای رای آمدند که در ابتدا قصد شرکت در انتخابات را نداشتند. آنها از پوتین حمایت کردند چرا که از دست نیروهای لیبرال که با غربی ها زیر یک سقف پنهان شده بودند عصبانی بودند و خود را توسط آنها مورد حمله قرار گرفته می دیدند.

وی در ادامه احساسات پوتین بعد از پیروزی در انتخابات را که اشک در چشمانش حلقه زده بود واقعی ارزیابی کرده و اظهار داشت: پوتین خودش هم از پیروزیش مطمئن نبود.

این کارشناس مسائل روسیه در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه این انتخابات در روسیه طبیعتا آزادترین و منصفانه ترین انتخابات تاریخ این کشور نبود اظهار داشت: اما ما نمی توانیم از تقلب انتخاباتی هم سخن بگوییم. تقلب و تحریف چشمگیری در این انتخابات وجود نداشت.