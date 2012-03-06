افزایش سهم دیزل در سبد سوخت/ صدور روزانه 14 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل

جلیل سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای متنوع سازی سبد سوخت خودروهای کشور، گفت: بر این اساس در کنار افزایش سهم بنزین و سی.ان.جی، افزایش سهم گازوئیل در سبد سوخت خودروها در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر سهم سی.ان.جی در سبد سوخت خودروها از مرز 25 درصد عبور کرده است، تصریح کرد: بر این اساس ساخت جایگاه‌های سی.ان.جی تا مرز دوهزار و 550 باب ادامه می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل ایران در پالایشگاه‌های نفت با استاندارد یورو چهار و پنج اتحادیه اروپا، اظهار داشت: با افزایش تولید گازوئیل یورو 5 امکان افزایش سهم دیزل در سبد سوخت خودروها فراهم می شود.

وی با یادآوری اینکه همزمان با افزایش تولید گازوئیل یورو 5 تعداد خودروهای سواری دیزلی کشور هم افزایش می یابد، بیان کرد: در کنار سوخت دیزل، سی.ان.جی، بنزین و گاز مایع هم در سبد سوخت خودروهای کشور دارای سهم هستند.

سالاری همچنین با اشاره به کاهش مصرف فرآورده‌های مختلف نفتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تاکید کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 13 تا 14 میلیون لیتر فرآورده‌های مختلف نفتی همچون بنزین پایه و گازوئیل از ایران به کشورهای مختلف جهان صادر می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه 110 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می شود، بیان کرد: از این میزان مروزانه 50 میلیون لیتر گازوئیل و 60 میلیون لیتر بنزین توسط خودروهای کشور مصرف می شود.

وی متوسط مصرف روزانه سی.ان.جی ایران را حدود 17 تا 18 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: با این وجود مدیریت بیشتر در مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل کشور ضروری به نظر می رسد.