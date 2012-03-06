ماده 80 برنامه چهارم توسعه برای کارفرمایان بدون بدهی قابل اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظهیری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد آئین‌نامه اجرایی ماده 80 برنامه پنجم توسعه برای کارفرمایان افزود: از جمله شرایط استفاده از ماده 80 برنامه چهارم توسعه برای واحدهایی صورت می‌پذیرد که تعدیل نیرو نداشته باشند.

وی ادامه داد: کارگاه‌هایی واجد شرایط استفاده از این قانون هستند که سطح اشتغال خود را ثابت نگه داشته و ریزش نیرو نداشته باشند.

رئیس و کارشناس ارشد امور درآمد تامین اجتماعی استان اصفهان در خصوص شرایط کارگاه‌ها و کارخانه‌های مجاز استفاده از قانون ماده 80 تامین اجتماعی ادامه داد: تمام کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده چهارم قانون کار و بند " ب" ماده 2 قانون تامین اجتماعی و یا کارگاه‌های که دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی، مشمول استفاده از این قانون هستند.

وی در خصوص شرایط پذیرش نیروی کار در ماده 80 اضافه کرد: نیروی کار جدید فردی است که فاقد شغل بوده به این معنی که آن دسته از کارگرانی که قبلا در کارگاه فعالیت داشته‌اند شامل این تعریف قانونگذار نمی‌شوند.

ظهیری ادامه داد: فرد کارجو باید ضمن اینکه فاقد شغل است در یکی از مراکز خدمات اشتغال، مراکز مشاوره‌ای شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان جویای کار ثبت‌نام کرده باشد.

وی با اشاره به شرایط تعیین شده برای کارگاه و کارجو افزود: کارفرما نیز با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که کارگاه در حوزه عملیاتی آن اداره قرار دارد نسبت به تکمیل مراحل و جذب نیرو اقدام می‌کنند.

رئیس و کارشناس ارشد امور درآمد تامین اجتماعی استان اصفهان میزان بخشودگی‌های ماده 80 قانون تامین اجتماعی را برای سال نخست 18 درصد سهم دولت و دو درصد سهم کارفرما عنوان کرد و افزود: سهم دولت در طی پنج سال کاهش و سهم کارفرما افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در سال دوم سهم دولت 16 درصد و سهم کارفرما چهار درصد می‌شود این در حالیست که در سال سوم نیز سهم دولت 14 درصد و سهم کارفرما شش درصد می‌شود.

ظهیری گفت: در سال چهارم اجرا شدن این قانون سهم دولت به 12 درصد و سهم کارفرما هشت درصد و سال پنجم سهم دولت 10 درصد و سهم کارفرما نیز 10 درصد می‌شود.

وی افزود: سهم کارفرما و دولت در سال پنجم به برابری و مساوات می‌رسد و گفتنی است که این تخفیفات شامل کارفرمایانی می‌شود که فرم و لیست سهم بیمه خود را در زمان مقرر به تامین اجتماعی ارائه کند.