پلاتوی انجمن هنرهای نمایشی در سنندج به بهره برداری می رسد

عبید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با حمایت مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان پلاتوی انجمن هنرهای نمایشی با ظرفیت 120 نفر در محل مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج تا پایان تیر ماه سال 91 به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: امسال علاوه بر حمایت های مالی مرکز طرح استقرار گروه های نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز حمایت های مالی مناسبی از انجمن هنرهای نمایشی و گروه های نمایش انجام داده است که همین امر باعث پیشرفت فعالیت تئاتر در استان شده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کردستان یادآور شد: با بهره برداری از این پلاتو فضای مناسبی به مجموعه های آموزشی و هنری استان اضافه می شود که می تواند بخشی از مشکلات و کاستی های هنرمندان در این حوزه را برطرف کند.

رستمی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری با کمک های مالی صورت گرفته پلاتوی انجمن هنرهای نمایشی از نظر ست نور، پرده های نمایش و صحنه نمایش تعمیر و تجهیز شده است که انتظار می رود اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک های خود را در این بخش افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری انجمن هنرهای نمایشی استان سال پرکاری را سپری کرده است و چندین جشنواره بین المللی، منطقه ای و استانی را برگزار کرد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی کردستان جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، جشنواره تئاتر خیابانی شهروند در سقز، جشنواره استانی تئاتر خیابانی در قروه، جشنواره تئاتر کردی در سقز و جشنواره تئاتر مناطق کشور در سنندج را از جشنواره برگزار شده در سال جاری عنوان کرد.

رستمی در ادامه افزود: انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون نمایش های عمومی فراوانی را به نمایش گذاشته و تا پایان سال نیز پنج نمایش در سنندج و 10 نمایش را نیز در شهرستان های استان به اجرا در می آورد.