150 مقاله در همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ضیائی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت، تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه این همایش را 410 مورد ذکر کرد و اظهار داشت: از این تعداد 150 مقاله توسط هیئت داوران برای ارائه در این همایش پذیرفته شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 32 مقاله به صورت سخنرانی و 118 مقاله به صورت پوستر طی سه روز برگزاری همایش ارائه می شود.

ضیائی با بیان اینکه این همایش در هشت محور متفاوت برگزار شده است، افزود: تعداد مقالات در حوزه پژوهش در سلامت خانواده و محیط 165 مورد، بیماریهای غیرواگیر 89 مقاله، بیماری های عفونی و گرمسیری 42 مقاله، تحقیقات بنیادی در سلامت 24 مقاله، عدالت، مدیریت و اقتصاد سلامت 19 مقاله، گیاهان دارویی و طب مکمل 16، مراقبت های بالینی پرستاری و مامایی و آموزش علوم پزشکی در سلامت 26 مقاله بوده است.

دبیرعلمی همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت، با بیان اینکه مقالات رسیده به دبیرخانه همایش از سطح علمی بالایی برخوردار بوده است، بیان کرد: به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات در استان، تنها 32 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در حوزه گیاهان دارویی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، اظهار داشت: در این راستا تعداد پنج مقاله گیاهان دارویی و طب مکمل از این استان پذیرفته شده که از این تعداد سه مقاله به صورت سخنرانی و دو مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

ضیائی همچنین از برگزاری همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت به صورت سالانه در این استان خبر داد و گفت: این همایش با محوریت یک موضوع ویژه به صورت اولویت بندی در هر سال به صورت ملی برگزار خواهد شد.

دبیرعلمی همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در پایان با بیان اینکه توسعه فرهنگ پژوهش و ارتقاء سطح سلامت جامعه از مهمترین علل برگزاری این همایش بوده است، یادآور شد: این همایش به منظور آشنایی نسل جوان، مردم و اساتید با پژوهش های حوزه سلامت و آخرین دستاوردهای علمی دانشگاه ها برگزار شده است.