مردم از عملکرد بانک ها ناراضی هستند/ اخطار به بانکها

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی روز سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان با بیان این مطلب اظهار داشت: روند در پیش گرفته شده از سوی برخی بانک ها باعث شده تا متقاضیان دریافت وام مشاغل خانگی از دریافت تسهیلات نا امید شوند.

وی افزود: اگر مشکلی بر سر راه اعطای وام بانکی وجود دارد باید از سوی آنها رفع شود .

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بانک های تجارت و مهر در استان هر یک به ترتیب تنها به هفت و دو درصد تعهدات اعطای تسهیلاتشان برای ایجاد اشتغال عمل کرده اند گفت: این دو بانک عملکرد غیر قابل قبولی دارند و اخطار دریافت می کنند.

بیگی در ادامه تصریح کرد: نمی‌خواهیم برخوردی که در گذشته با برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقق بنگاه‌های زودبازده صورت گرفت با بانک‌های کم‌کار در پرداخت وام اشتغال صورت گیرد.

وی به عملکرد بانک ملی در استان هم اشاره کرد و گفت: این بانک توانسته 65 درصد تعدات خود را عملی کند که رقم مناسبی است.

استاندار اذربایجان شرقی تاکید کرد: این دو بانک تا پایان فرورین 91 فرصت دارند تا تسهیلات مورد تعهد خود را در اختیار متقاضیان قرار دهند.