به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نشست «عصر شعر و ترانه» فرهنگسرای ارسباران با حضور عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه‌سرا، جمعه 19 اسفند ساعت 17 برگزار می‌شود.

در این برنامه جمعی از هنرمندان و نویسندگان و شاعران از جمله فریدون آسرایی(خواننده)، گروس عبدالملکیان (شاعر)، محسن کریمی راهجردی(نویسنده)، مونا برزویی، مهرداد نصرتی، امیر علی زاده، بهروز صفاریان، پدرام کشتکار، روزبه بمانی و علی لهراسبی حضور به هم می‌رسانند.

این برنامه در سال جاری به صورت ماهانه در این فرهنگسرا اجرا شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در سید خندان انتهای خیابان جلفا مراجعه کنند.