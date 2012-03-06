اکران "زندگی خصوصی" در گروه قدس قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین ساخته بلند سینمایی فرحبخش که محصول پویا فیلم است در نوروز 91 در گروه سینمایی قدس به روی پرده می‌رود. این فیلم در سی‌امین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد و فرهاد اصلانی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای آن دریافت کرد.

این فیلم پس از "قلاده‌های طلا" (ابوالقاسم طالبی) و "انتهای خیابان هشتم" (علیرضا امینی) سومین فیلمی است که از سوی پخش‌کننده، اکران آن در نوروز 91 قطعی اعلام شده‌است و بر این اساس شورای صنفی اکران تنها درباره 2 فیلم دیگر فهرست اکران نوروز باید نظر خود را اعلام کند. اتفاقی که هنوز به طور رسمی رخ نداده‌است.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی "زندگی خصوصی" که در سکوت خبری ساخته شد، آمده است: در زندگی خصوصی ابراهیم کیانی رازهایی وجود دارند که تلاش برای مکتوم نگهداشتن آنها او را گرفتار برزخی غریب می‌کند.

در "زندگی خصوصی" فرهاد اصلانی، هانیه توسلی، لعیا زنگنه، سعید نیکپور، کاظم هزیر آزاد، فریبز بازغی، آریا خسروی، اکبر فیضی، میلاد نیوپور، نازنین لواسانی، رویا حمزه بینی، حسینعلی قورچی، وحید توکلی، جلیل ملک زاده، حن نوروزی، غلام ژاپنی، حسین عراقی، با معرفی حدیث چهره پرداز، تارا اوتادی، مانا بهرامی، با حضور آتیلا پسیانی و امیر آقائی بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: کارگردان:محمد حسین فرح‌بخش، تهیه‌کننده:عبدالله علیخانی، نویسنده فیلمنامه: اصغر نعیمی، تدوین: مستانه مهاجر، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، طراح صحنه و لباس: حجت اشتری، صدابردار:بابک اخوان، صداگذاری و میکس:حسین ابوالصدق، موسیقی متن:آریا عظیمی نژاد، جلوه‌های ویژه:آرش آقا بیک، دستیار اول کارگردان: علی افشین راد، مدیر تولید: عبدالله علیخانی، محصول:موسسه سینمایی پویا فیلم.

نسخه جدید "زندگی خصوصی" نسبت به جشنواره فیلم فجر 90 ثانیه کوتاه شده‌است و این مورد به حذف صحنه آتش‌سوزی در پایان فیلم مربوط می‌شود.