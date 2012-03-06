سید احمد دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه پالایشگاه اصفهان ۹ سال پیش با نصب ایستگاه تقلیل فشار ثانویه و اجرای چندین پروژه در راستای استفاده از گاز طبیعی گام برداشته، تصریح کرد: در حال حاضر در این شرکت از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده میشود.
وی گفت: محصولات پالایشگاه اصفهان مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت ایران تحویل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران شده و توسط آن شرکت بار دیگر کنترل کیفیت میشود.
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پالایش نفت اصفهان افزود: این شرکت، از سال ۱۳۸۲ در راستای کاهش آلایندگی هوای اصفهان و ایجاد بستر هوای پاک و رفاه حال همشهریان و بر اساس درخواست نیاز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، روزانه ۸۲ هزار لیتر گازوئیل مرغوب با حداکثر ۵۰۰ppm گوگرد برای سازمان اتوبوسرانی تولید میکند.
وی در ادامه اظهار داشت: در صورت نیاز سازمان اتوبوسرانی و اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، برای افزایش تولید این میزان، آمادگی کامل خود را اعلام میکند.
دزفولی با اشاره به اینکه این شرکت در سال گذشته موفق به دریافت گواهینامه عدم آلایندگی از سوی سازمان محیط زیست شده است، اضافه کرد: جایگزینی سوختهای سنگین با سوخت گاز، تعویض مشعلهای کورههای این شرکت، تصفیه روزانه ۳۵۰ متر مکعب آب آلوده شده و حذف گازهای مخرب لایه ازون و جایگزینی آن با گازهای غیرمخرب از اقداماتی است که در سالهای گذشته برای ارتقای استانداردهای زیست محیطی پالایشگاه اصفهان صورت گرفته است.
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