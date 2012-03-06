تلفن همراهی برای شیفتگان عکاسی/ تکامل دنیای تصویر در حرکت

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره جهانی موبایل 2012 که از 27 فوریه تا اول مارس در بارسلونا برگزار شد هفته گذشته به کار خود پایان داد و جوایزی را به بهترینهای حاضر در این نمایشگاه اعطا کرد.

در نمایشگاه موبایل امسال تلفن همراه هوشمندی معرفی شد که بیشترین توجه را به سوی خود جلب کرد. این دستگاه که PureView 808 نام دارد تلفن همراه هوشمندی مجهز به یک دوربین 41 مگاپیکسلی است. این تلفن همراه هوشمند که از ماه می با قیمت حدود 450 یورو وارد بازار اروپا می شود از نظر امکانات هیچ تحول خاصی را نشان نمی دهد اما در حقیقت توانسته است جهشی بسیار بلند در تکامل دنیای تصویر در حرکت بردارد.

به همین منظور کنگره جهانی موبایل 2012 جایزه "بهترین نمایش دستگاه تلفن موبایل، دستگاه یا تبلت جدید" خود را به این تلفن همراه هوشمند اختصاص داد.

این تلفن همراه هوشمند که از تمام عملکردهای عادی یک "اسمارت فن" برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر 41 مگاپیکسل است.

همچنین با این دوربین می توان در کیفیت full HD با سرعت 1080p فیلمبرداری کرد و با استفاده از عملکرد Nokia Rich Recording صدا را با کیفیت بالایی ضبط کرد.

محصول جدید نوکیا برپایه سیستم عامل "سیمبیان بل" است و به پردازشگر تک هسته 1.3 گیگاهرتزی، 512 مگابایت حافظه رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی مجهز است و امکان افزایش حافظه آن با کارتهای "میکرو اس. دی" و "میکرو SDHC" وجود دارد.

هرچند Nokia 808 PureView از جنبه زیبایی شناختی در حد لومیا 800 و لومیا 900 نیست اما مجهز به یک نمایشگر OLED لمسی با وضوح 640 در 360 پیکسل است.

باوجود اینکه،PureView 808 یک تلفن همراه هوشمند بسیار بحث برانگیز است اما به دلیل اینکه برپایه سیستم عامل سیمبیان بل که یک سیستم عامل تقریبا مرده است با انتقاداتی نیز مواجه شد.

اکنون "جو هارلو"، سرپرست بخش تلفنهای موبایل نوکیا در فنلاند اعلام کرده است که این دستگاه شگفت انگیز به زودی برپایه سیستم عامل ویندوز فن عرضه خواهد شد.

در ادامه دریافت جایزه "بهترین نمایش دستگاه موبایل" کنگره جهانی موبایل 2012، "استفان الاپ"، رئیس نوکیا "توئیت" کوتاهی را خطاب به تیم PureView 808 نوشت: "تبریک گروه!"

همچنین به این بهانه، روزنامه "لاستمپا" مصاحبه ای را با "اوکو لاپالاینن"، معاون رئیس بخش توسعه نوکیا انجام داد که در ادامه می خوانید:

برای نوکیا، کنگره جهانی موبایل 2012 به معنی لحظه ای برای فتح دوباره بازار بود. اکنون در پیش روی خود چه چشم اندازهایی را می بینید؟

بازار تلفن همراه، بازاری بسیار رقابتی است، اما از نتایج امسال بسیار راضی هستیم. ما نشان دادیم که قادریم به قولهای خود عمل کنیم. در ماه نوامبر دو محصول را عرضه کردیم و اکنون در حال دستیابی به توافقاتی با اپراتوارهای مهم سراسر دنیا هستیم. در بارسلونا لومیا 900 و لومیا 610 را نشان دادیم. با این دو دستگاه می توانیم طیف وسیعی از کاربران را که به دنبال دستگاههای گران یا ارزان هستند جذب کنیم. به ویژه این دو تلفن همراه هوشمند برپایه ویندوز فن 7.5 برای بازارهای نوظهور بسیار مطلوب هستند و بعد یک به روزرسانی از ویندوز فن و همچنین PureView 808 را ارائه کردیم که به ویژه به این دستگاه بسیار افتخار می کنیم.

برای این دستگاه به چه کسانی فکر کرده اید؟

PureView 808 دستگاه بسیار مناسبی برای شیفتگان عکاسی است. ما مطمئن هستیم که کیفیت عکسهای این تلفن همراه هوشمند همه را راضی خواهد کرد. این بهترین دوربین قابل حمل دنیا است که همچنین یک تلفن همراه هم هست.

نوکیا هنوز از سیستم عامل قدیمی سیمبیان استفاده می کند، اما از چه زمانی حمایت از این سکو را متوقف خواهد کرد؟

ما تا سال 2016 کار با سیمبیان را ادامه می دهیم و به موازات آن توسعه محصولات برپایه ویندوز فن را ادامه خواهیم داد. در پشت PureView 808 سالها تحقیقات نهفته است که روی سخت افزار و نرم افزار انجام داده ایم. همکاری ما با مایکروسافت تنها از سال گذشته آغاز شده است. بنابراین خواستیم که این محصول را برپایه تجربیات خود بسازیم. البته در آینده این فناوری را روی سایر مدلهای خود به ویژه سازگار با ویندوز فن ارائه خواهیم کرد.

اما چگونه به این نتیجه رسیدید؟ 41 مگاپیکسل وضوح تصویر در این دوربین، واقعی است یا تنها می توان با چند نرم افزار به آن رسید؟

خیر. این وضوح تصویر کاملا واقعی است که با یک حسگر کاملاً جدید به دست می آید. حجم عکسها حداکثر 10 مگابایت است. اما علاوه بر حسگر، ما به ساماندهی اطلاعات و تداخل نیز فکر کرده ایم. طبیعی است که اشتراک گذاری عکسهایی با این حجم بالا روی شبکه های اجتماعی و ارسال از راه ایمیل روی تلفن همراه بسیار دشوار است. بنابراین، نرم افزارهایی را ارائه کرده ایم که کاربر از طریق آنها می تواند حجم عکسها را کاهش دهد بدون اینکه کیفیت تصویر به طور محسوسی از بین برود. برای انتقال تصاویر با حجم اصلی می توان از کابل "یو. اس. بی" استفاده کرد.

نوکیا همچنین لومیا 610 را معرفی کرد که ارزانترین تلفن همراه هوشمند از خانواده ویندوز فن است. روی چه بخشهایی صرفه جویی کردید که به این دستگاه ارزان رسیدید؟

نمایشگر لومیا 610 در همان ابعاد لومیا 710 و لومیا 800 است. همینطور وضوح تصویر آن برابر با این نمایشگرهای این دستگاهها است. مواد به کار رفته در آن از کیفیت بالایی برخوردارند و بنابراین از این جنبه تفاوت چندانی با مدلهای گران ندارند. برای پایین آوردن قیمت ما از حافظه داخلی کمتری استفاده کردیم. چون، حافظه گرانترین بخش یک تلفن همراه هوشمند است. اما به یک نکته توجه کنید: مایکروسافت نیز در کاهش هزینه ها نقش مهمی ایفا کرد. در واقع، در لومیا 610 نسخه ای از ویندوز فن استفاده می شود که نیازی به ذخایر سخت افزاری جانبی ندارد.

آیا این تلفن همراه با تمام برنامه های جانبی فعلی و آینده سازگار خواهد بود؟

انتظار داریم که برنامه های جانبی روی این گوشی به خوبی عمل کنند. اما شاید از جنبه های چندعملکردی کمتر حمایت کند. تقریباً با همه برنامه ها و به ویژه با برنامه های جانبی جدید ما به نامهای Reading (برای کتاب الکترونیک) و Transport (برای پیاده روی در شهر و حرکت با وسایل نقلیه عمومی) سازگار است.