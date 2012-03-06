نخستین سند راهبردی توسعه علوم پایه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رونمایی ازنخستین سند توسعه علوم پایه دکتر جواد لاریجانی، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر رجبعلی برزویی، دکتر حسین نادری منش و سایر مسئولان وزارت علوم حضور داشتند.

این سند در قالب 2 جلد کتاب تحت عناوین سند راهبردی توسعه علوم پایه و برنامه راهبردی علوم پایه رونمایی شد و نسخه سند راهبردی توسعه علوم پایه در اختیار حاضران در این همایش قرار گرفت.

سند راهبردی توسعه علوم پایه به کوشش کمیته های 5 گانه شورای برنامه ریزی علوم پایه و کارگروه تدوین سند در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.

چشم انداز اصلی این سند گذر از مرحله گسستگی دانش و فناوری از یک سو، همچنین ثروت آفرینی از دانش تولید شده از سوی دیگر است و عنایت به این دو مفهوم کلیدی و با توجه به ماموریت های کنونی آموزش عالی پیش نویس مجموعه برنامه های راهبردی توسعه علوم پایه که به عملیاتی سازی سیاستگذاری های سند معطوف است در مجلد دیگری تهیه و تدوین شده است.

در این دو مجموعه بازاندیشی راهکارهای تبدیل فرآیند دانش اندزی و تولید دانش به تولید فناوری و نیز تبدیل فناوری به ثروت، از طریق آموزش علوم پایه و با هدف دستیابی به اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است.