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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

در بین 400 شرکت برتر ایران؛

پالایشگاه اصفهان رتبه دوم شرکت‌های برتر مالی ایران را کسب کرد

پالایشگاه اصفهان رتبه دوم شرکت‌های برتر مالی ایران را کسب کرد

اصفهان – خبرگزاری مهر: در بین 400 شرکت برتر کشور پالایشگاه اصفهان توانست رتبه دوم را در زمینه شرکت‌های پرسود و پیشرو ایران در همایش صد شرکت برتر به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین دوره رتبه‌بندی صد شرکت برتر ایران، طبق نتایج رتبه‌بندی سال ۱۳۹۰ بر اساس اطلاعات مالی ۱۳۸۹ شرکت پالایش نفت اصفهان در میان ۴۰۰ شرکت بزرگ کشور، دومین شرکت برتر و پیشرو کشور معرفی شد.

در همایش معرفی صد شرکت برتر ایران (IMI-۱۰۰) که با حضور وزیر صنایع و معادن، وزیر ارتباطات و فناوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران صنعتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، از شرکت پالایش نفت اصفهان تقدیر شد.

در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران که با هدف ایجاد فضای شفاف و مقایسه‌ای برای کسب‌و‌کار، ارائه اثرگذاری بنگاه‌های اقتصادی درروند فعالیت‌های کشور، ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت تحلیل روند اقتصادی برگزار می‌شود، شرکت پالایش نفت اصفهان در گروه تولید فرآورده‌های نفتی نیز  توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
 

کد مطلب 1553137

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