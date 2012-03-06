نسخه ای برای شکل گیری تمدن جدید اسلامی در ماهنامه آموزشی ذکر

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد منتشر نشده ای از مرحوم مریم بهروزی و الهه کولایی، بررسی نقش نشاط اجتماعی در جامعه نمونه اسلامی، گفتگو با حجت الاسلام مطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و گفتگو با استاد حسام الدین سراج و داریوش ارجمند و معاون وزیر کشور از دیگر مطالب منتشره در این شماره است.

در بخش تاریخ این شماره از مجله ذکر، سیدجمال الدین اسدآبادی در اوراق تاریخ معاصر بررسی شده است. در بخش سیاست این نشریه یادداشتی از دکتر مصطفی کواکبیان با عنوان امام(ره) به عدالت تک بعدی نگاه نمی کرد، یادداشتی از دکتر حسین شیخ الاسلام با عنوان تأسیس مجمع احزاب جهان اسلام، یادداشتی از دکتر عماد افروغ با عنوان ایرانیان و پیشینه کهن یکتاپرستی و یادداشتی از حجت الاسلام اکبری جدی با عنوان هنر انتقال الگوها منتشر شده است.

همچنین پارلمانتیسم از شهریار زرشناس، دست یابی به هدف غایی محوریت عقلانیت و نخبگان از محمدمهدی انصاری، نسخه ای برای شکل گیی تمدن جدید از حجت الاسلام رضا برنجکار و پنج پله تا اعتلای کامل نظام از حجت الاسلام ذو علم دیگر مطالب و یادداشت های منتشر شده در این مجله است.

نوروز و مدیریت ایام فراغت هم پرونده ویژه این مجله است که در آن یادداشت هایی از اسدالله بادامچیان، احمد کریمی اصفهانی، محمدرضا اعتمادیان، مصطفی حائری زاده، فاطمه رهبر، حمیدرضا ترقی، حسن غفوری فرد، علی عباس پور و ... منتشر شده است.

مجله ذکر به مدیرمسئولی معاونت آموزش حزب مؤتلفه اسلامی و سردبیری مجید تولایی منتشر می شود و علاقه مندان از طریق سایت www.zekr.ir می توانند به مطالب آن دسترسی پیدا کنند.