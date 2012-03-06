به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خراطی، سرپرست کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: ملی پوشان فوتبال ساحلی در حال آماده سازی برای شرکت در رقابت‌های المپیک ساحلی چین هستند و تمرینات آنها در قالب اردوهایی زیر نظر "مارکو اکتاویو" در حال اجراست.

وی ادامه داد: تیم ملی فوتبال ساحلی لبنان ابراز تمایل کرده تا با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران سه بازی دوستانه داشته باشد و فدراسیون فوتبال هم قبول کرد تا این تیم به تهران بیاید. 22 اسفند تیم ملی فوتبال ساحلی لبنان به تهران خواهد آمد و طی روزهای 24، 25 و 26 اسفند سه بازی دوستانه در زمین فوتبال ساحلی کمپ تیم‌های ملی با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران خواهد داشت.

خراطی در پایان گفت: برنامه‌های دیگری هم برای تیم ملی فوتبال ساحلی تا پیش از رقابت‌های المپیک ساحلی چین در سال 91 داریم که به وقتش از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی لبنان را یک مربی ایرانی به نام کریم مقدم برعهده دارد.