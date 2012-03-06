تاثیر مستقیم تکمیل کمربند سبز تهران بر کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با بیان این مطلب بیان کرد: خوشبختانه ما شاهد اقدامات خوبی در توسعه فضاهای سبز بودیم به گونه ای که افزایش پارک ها و توسعه کمر بند سبز شهر محقق شده است. به عنوان کمیته محیط زیست برآوردمان این است که علی رغم همه مشکلات فرآیند توسعه فضای سبز و درختکاری در شهر مثبت بوده که بر این اساس جا دارد از دست اندرکاران در این حوزه تشکر کنیم ، با این وجود اتفاقات ناگواری نیز در تهران رخ می دهد که باید دست به دست هم دهیم تا شاهد بروز این اتفاقات نباشیم.



وی با اشاره به این که دربرخی از نقاط شهر مانند بزرگراه آزادگان ، چمران و ... شاهد قطع و جا به جایی درختان بودیم گفت: متاسفانه اتفاقات ناگواری نیز در سطح شهر رخ می دهد چنانچه در برخی موارد در داخل باغات قطع درختان صورت می گیرد و یا اکنون بالای شهرک پلیس چند روز است که قطع درختان انجام می شود .

ابتکار تصریح کرد: ما متاسفانه محلاتی را داریم که سرانه فضای سبز آنها اندک و حتی پارک هم ندارند و امیدواریم سیاست توسعه فضاهای سبز در این نقاط با جدیت دنبال شود.همچنین شاهد تکمیل کمربند سبز تهران باشیم که تحقق این مهم می تواند تاثیر و خواص متعددی بر پالایش هوا و کاهش آلودگی هوای شهر داشته باشد.



بر اساس این گزارش، مهندس چمران نیز گفت: مقام معظم رهبری امسال نیز مانند هر سال در روز درختکاری درختانی را حرس کردند که امیدواریم همه این کار را انجام دهند تا شاهد سر سبزی بیشتر شهرمان ، تلطیف هوا و کاهش الودگی هوا باشیم.



وی افزود: ما بر حفظ درختان و فضای سبز تاکید داریم اما برخی مصوبات در ارتباط با باغ ها به درستی اجرا نمی شود چنانچه در شورای شهر تاکید می شود که آن ملک باغ است اما می بینیم که در آن زمین ساخت وساز می شود .

چمران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که مردم اصلی ترین نقش را در احیای فضای سبز دارند گفت: باید به توسعه و حفظ فضاهای سبز ، جنگلها و باغ ها و مراتع چه در شهر و چه در حریم آن وجود دارد توجه شود و از قطع و جابه جایی درختان جلوگیری کنیم ، در برخی موارد در کمیسیون ماده 7 شهرداری و شورای شهر رای گیری می کنیم تا درختان حفظ شوند و اگر در چنین مواردی درختی کنده شود مایه شکایت ماست به همین دلیل ضمن تشکر از تلاش ها و خدمات سازمان فضای سبز برای حفظ و توسعه فضاهای سبز امیدواریم نسبت به حفاظت از محیط زسیت و جلوگیری از قطع و جابه جایی درختان نهایت تلاش صورت گیرد.



همچنین حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز گفت: در بعضی موارد متاسفانه شاهد هستیم که برای تعریض یک گذر درخواست جابه جایی درختان می شود اما باید ما اولویت اولمان حفظ درختان باشد نه عبور وسایل نقلیه. برای جلوگیری از بین رفتن درختان سال 91 را باید سال حفظ درختان موجود بدانیم و اجازه جابه جایی و قطع درختان را ندهیم.



همچنین پروین احمدی نژاد نیز در این مورد گفت: مقام معظم رهبری نیز بر حفظ درختان موجود تاکید دارند و حفظ درختان را از کاشت دوباره انها مهم تر دانستند ما شاید به جای درختانی که قطع می شود درخت بکاریم اما درختانی نیز که قطع می شوند ، گاه قدمت 50 و یا صد ساله دارند و کاشت چند نهال به جای آنها کافی نیست.