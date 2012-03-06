به گزارش خبرنگارمهر، علی قائمیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستادی گندم، با اشاره به اینکه عملکرد استان در کسب رتبه نخست مبارزه با سن گندم قابل تقدیر است، اظهار داشت: مجموعه عوامل مبارزه با سن گندم در استان اصفهان می‌توانند الگوی خوبی برای کل کشور باشند.

وی با بیان این که در سال زراعی ۹۰-۸۹ در سطح ۲ میلیون ۳۹۱ هزار هکتار در سطح کشور با سن مبارزه شد، افزود: در این راستا میزان تولید گندم سن‌زده استان اصفهان صفر اعلام شده که علت این موفقیت برگزاری جلسات فنی و برطرف کردن مشکلات مدیریتی و اجرایی است.

مدیر آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: گندم سن‌زده فقط در استان‌های اصفهان، مازندران و فارس تولید نشده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان نیز در خصوص مبارزه با سن گندم اظهار داشت: سابقه شبکه مراقبت از سن گندم به سال ۱۳۲۸ شمسی می‌رسد که سنگ نوشته‌ای با قدمت، در منطقه خمینی‌شهر موجود است.

رحیمی افزود: سال گذشته توانستیم با انجام اقدامات پیشگیرانه درعملیات اجرایی مبارزه با سن گندم، با تلاش کشاورزان به موفقیت دست یابیم.

