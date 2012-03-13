مجتمعهای بین راهی آبرودار انگشت شمارند

اضغر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر به دو مجتمع بین راهی در مسیرهای عبوری نزدیک به تهران اشاره کرد و گفت: وضعیت نامناسب مجتمع ها و سرویس های بهداشتی بین راهی در بسیاری از مسیرها آنقدر نامناسب هست که نمی توان تورهای گردشگری را به آنجا برد ولی در عوض تنها برخی از آنها که به تازگی ساخته شده اند توان پذیرش مناسب از مهمان را دارند.

وی افزود: اگر قولهای سازمان میراث فرهنگی در ارائه تسهیلات سرمایه گذاری در گردشگری به سرمایه گذاران عملی بود، مردم آمادگی داشتند که در این پروژه سرمایه گذاری کنند.

وی ایجاد مجتمع های بین راهی را در مسیرهای پر رفت و آمد بسیار مهم دانست و گفت: اکنون روند ساخت مجتمع های بین راهی که وعده داده شده بود تا پایان سال 87 تعداد زیادی از آنها به بهره برداری می رسد بسیار کند پیش می رود.