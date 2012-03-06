به گزارش خبرگزاری مهر، پاپ ساینس در گزارش خود نوشته است با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه زلزله خیزی واقع شده، مهندسان ایرانی توانایی ساخت قدرتمند ترین مصالح ساختمامی که از توانایی مقامت در برابر زمین لرزه های کوچک برخوردار است را دارند. از این رو این نوع بتن سازه های ایرانی را در برابر بسیاری از لرزه ها و فشارهای خارجی مقاوم و غیر قابل نفوذ ساخته است.

در این گزارش به ترکیبات بتنهای ایرانی اشاره و عنوان شده که استفاده از کوارتز و منسوجات ویژه ای در ترکیب بتن این ماده را در برابر فشارهای بالا و موقعیتهای ناپایداری مانند زلزله مقاوم می سازد.

اکونومیست نیز با دوگانه نامیدن فناوری ساخت بتنهای مقاوم و هوشمند نامیدن این بتنها به بررسی توانایی ایرانی ها در تولید بتنهای مقاوم برای مصارف شهری و نظامی پرداخته است. بر اساس گزارش اکونومیست مهندسان عمران ایرانی علاقه زیادی دارند تا از این بتن هوشمند در ساخت سازه های مختلفی از سدها گرفته تا لوله های فاضلاب استفاده کنند.

در این گزارش به مطالعات محمد نیلی از دانشگاه بوعلی سینای همدان اشاره شده است که با استفاده از فیبرهای پلیپروپیلن و پودر کوارتز در حال ساخت بتنی با انعطاف پذیری بسیار بالا است. همچنین روح الله علیزاده فارغ التحصیل دانشگاه تهران هم اکنون در دانشگاه اوتاوا در حال مطالعه بر روی ساختار مولکولی سیمان است، تحقیقاتی که اهداف آنها معدنی بوده و می تواند مسیر ایجاد بتنهایی با کیفت بالا و عملکرد قابل توجه را هموار سازد.

ساخت بتنهای UHPC که به معنی بتنی با عملکرد فوق بالا است از موارد مورد توجه مهندسان عمران ایرانی برای بهبود ساختار سدها و دیگر ساختارهای عمرانی است.

در این گزارش همچنین اشاره شده است که محققان ایرانی در این مطالعه به این نتیجه رسیده اند که ترکیب فیبرهای بلند فلزی در بتن می تواند مقاومت آن را در برابر ضربات شدیدی مانند زلزله افزایش دهد.