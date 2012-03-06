اخبار کوتاه استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان عملکرد بانک های عامل در زمینه پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست معاون برنامه ریزی بر ضرورت همکاری بانک های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح های خوداشتغالی و مشاغل خانگی تاکید کرد و گفت: در جلسه کارگروه اشتغال و سر مایه گذاری استان 100 هزار میلیون ریال اعتبار به عنوان سرمایه در گردش برای افزایش توان فعالیت طرح های اشتغالزا اختصاص یافت.

همچنین مبلغ دو هزار و 950 میلیون ریال برای اجرای شش طرح صنعتی از سوی بانک ملت اختصاص یافت

.بررسی مشکلات مربوط به یازده طرح صنعتی مشکل دار اختصاص مبلغ سه هزار و 480 میلیون ریال اعتبار از محل صندوق مهر امام رضا برای 16 واحد پشتیبانی در حوزه فرش از دیگر مصوبات این جلسه بود.

تیم دره شهر قهرمان مسابقات والیبال استان

در مسابقات قهرمانی والیبال استان که با حضور 100 ورزشکار و به مدت سه روز در دهلران برگزار شد تیم دره شهر عنوان نخست مسابقات را به خود اختصاص داد.

برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی در شیروان چرداول

مسابقات علوم آزمایشگاهی با حضور دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی شهرستان شیروان چرداول در حال برگزاریست.

مدیر آموزش و پرورش شیروان چرداول گفت: 233 نفر از دانش آموزان این شهرستان در قالب گروه های 3 نفره در انجام آزمایش های علوم تجربی با هم به قابت می پردازند.

ایجاد طرح خوداشتغالی در شهرستان ایوان

رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان گفت: 458 طرح اشتغالزایی برای مد جویان کمیته امداد در شهرستان ایوان در سالجاری ایجاد شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

بیگ زاده گفت: این طرح ها در زمینه قالیبافی، پرورش قارچ، دامداری و مسکن و عمران ایجاد شده است.

دو هزار و 900 خانوار ایوانی از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

پرداخت سی میلیارد ریال وام به مددجویان کمیته امداد دره شهر

رئیس کمیته امداد شهرستان دره شهر گفت: در 11 ماه گذشته 30 میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات قرض الحسنه به مدد جویان کمیته امداد پرداخت شده است.

وی گفت: این میزان تسهیلات در قالب وام قرض الحسنه، خود اشتغالی، مستمری و تامین جهیزیه نوعروسان، تعمیر و بهسازی مسکن و قالیبافی پرداخت شده است.

رشیدی گفت: دو هزار خانوار با جمعیت شش هزار و 800 نفر از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

شرکت مددجویان بهزیستی شهرستان آبدانان در جشنواره فرهنگی و قر آنی

این جشنواره با شرکت 150 مددجوی بهزیستی و در 12 رشته فرهنگی قرآنی برگزار شد .مدد جویان بهزیستی در رشته های قرائت، ترتیل قرآن، اذان، روخوانی و روان خوانی، نقاشی وبلاگ نویسی و شعر به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند.

پرداخت 30 میلیارد ریال وام به مدد جویان کمیته امداد آبدانان

رئیس کمیته امداد آبدانان گفت: این میزان وام خود اشتغالی به 800 خانوار آبدانانی پرداخت شده است.

جاسمی گفت: در سالجاری چهار میلیارد ریال برای فعالیت های فرهنگی و آموزشی دانش آموزان مدد جویان این شهرستان هزینه شده است.

دو هزار و 230 نفر آبدانانی از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) بهره مند هستند.

گرامیداشت هفته منابع طبیعی در ایلام

در این مراسم که جمعی از مسئولان، کارکنان و دوستداران طبیعت حضور داشتند، سخنرانان به اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در توسه اقتصادی و اجتماعی استان پرداختند.

عسگری معاون برنامه ریزی استاندار در این مراسم خواستار مدیریرت صحیح و حفاظت و نگهداری از منابع و مراتع استان شد.

شاهمرادیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان هم به دیدگاه اسلام در خصوص منابع طبیعی و درختکاری پرداخت .

میرزایی سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت : امسال دو و نیم میلیون اصله نهال در نهالستان های استان تولید شده است.

اعزام دانش آموزان بسیجی دختر شهرستان آبدانان به مناطق عملیاتی

220 نفر از دانش آموزان بسیجی دختر شهرستان آبدانان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان گفت: این تعداد دانش آموز به مدت سه روز از مناطق عملیاتی فکه – طلائیه – شلمچه – اروند کنار و دهلاویه دیدن می کنند.

جعفری افزود : تا پایان امسال 400 نفر از بسیجیان این شهرستان به مناطق عملیاتی کشور اعزام می شوند.

بگفته وی امسال حدود پنج هزار نفر از بسیجیان و دانش آموزان این شهرستان از مناطق عملیاتی کشور بازدید کرده اند.

هیئت کوهنوردی استان

هئیت کوهنوردی استان از کوهنوردان و دوستداران طبیعت خواست با توجه به بارش سنگین برف در ارتفاعات و کوههای استان از صعود به این ارتفاعات خود داری کنند .

براساس این اطلاعیه افرادی که قصد صعود به ارتفاعات برفگیر دارند حتماً امکانات و تجهیزات کوهنوردی همراه داشته باشند.

هئیت کوهنوردی استان در روزهای اخیر برنامه صعود به ارتفاعات برفگیر و کوههای استان نداشته است.

ورزشکار دره شهری به مسابقات دو و میدانی آسیا راه یافت

احسان زینی وند ورزشکار شایسته دره شهری در آخرین مرحله مسابقه انتخابی تیم ملی در ماده 12 هزار متر توانست با کسب امتیاز لازم به تیم ملی دو و میدانی کشورمان دعوت شود.

این ورزشکار در مسابقات قهرمانی آسیا رشته دو صحرا نوردی در کشور چین شرکت می کند.