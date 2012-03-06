آمادگی ایران برای ساخت بنای یادبود در قدمگاه امام رضا (ع) در مرو ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در دیدار با رشید مرادف وزیر خارجه ترکمنستان تاکید کرد: پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک، ظرفیتهای فراوانی را برای گسترش روابط و تعاملات میان دو کشور فراهم آورده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به منظور گشایش هفته فرهنگی کشورمان به ترکمنستان سفر کرده است، ادامه داد: تاریخ و جغرافیا در بستری از باورها، ارزشها، علائق و عواطف مشترک، دو ملت و دو کشور را به هم پیوند داده است.

حسینی پیوند میان ایران و ترکمنستان را اصیل، عمیق و ریشه دار عنوان و بر برگزاری همایش‌های علمی و فرهنگی و نکوداشت شخصیتها و بزرگان مورد احترام دو کشور نظیر مختومقلی شاعر اهل بیت (ع)، انوری ابیوردی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی، نجم الدین کبری، ابوالفضل سرخسی و زمخشری مفسر بزرگ قرآن کریم تاکید کرد.

وی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات خود در زمینه کاوش آثار باستانی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، نگهداری و ترمیم نسخ خطی به کشور ترکمنستان خبر داد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای سازمان اکو برای توسعه و بسط روابط میان دو کشور اشاره کرد و گفت: اکو 450 میلیون نفر از مردم منطقه را که از یک خانواده فرهنگی و تمدنی هستند، تحت پوشش خود قرار می‌دهد و از ظرفیت مطلوبی برای همکاری برخوردار است.

در ادامه این دیدار وزیر خارجه ترکمنستان نیز با بیان اینکه شکوفائی، آبادانی و دستاوردهای علمی و فنی ایران مایه مباهات کل منطقه است تاکید کرد: ترکمنستان، امنیت ایران را امنیت خود می‌داند.

رشید مرداف، سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکمنستان را گامی مهم در تعمیق روابط دوستانه دو کشور دانست و افزود: ایران و ترکمنستان دارای ریشه‌های تاریخی و عمیق فرهنگی هستند که با تکیه بر آن می‌توانند همکاریهای دو جانبه را گسترش دهند.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با نورمادا معاون رئیس جمهوری در امور فرهنگ ترکمنستان برای ساخت فیلم در مورد مفاخر مورد احترام دو کشور نظیر مختومقلی اعلام آمادگی کرد.

سیدمحمد حسینی با اشاره به ظرفیتهای بالای سینمای ایران گفت: سینمای ایران، سینمای اخلاق، معنویت و سعادت است در مقابل سینمای غرب و هالیوود که خشونت و مسائل غیراخلاقی و غیرانسانی را ترویج می‌کند.

در این دیدار حسینی بر شرکت هنرمندان، نویسندگان و اصحاب فرهنگ ترکمنستان در نمایشگاه کتاب، قرآن کریم، مطبوعات، رسانه‌های دیجیتال و جشنواره‌های فرهنگی و هنری کشورمان تاکید کرد.

در این دیدار همچنین نورمادا معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور فرهنگ، ایران را یکی از دوستان دیرینه کشورش عنوان کرد و گفت: یکی از آرزوهای مختومقلی سفر به شهرهای مختلف ایران بود که این امر نشان از روابط دیرینه میان دو کشور دارد.

وی از ایران دعوت کرد تا در رویدادهای فرهنگی ترکمنستان حضوری فعال تر و گسترده‌تر از گذشته داشته باشد.