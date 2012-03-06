فروش نفت ایران به شرکت انگلیسی شل تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر نفت امروز در جمع خبرنگاران هرگونه فروش نفت خام به شرکت انگلیسی- هلندی شل در سواحل سنگاپور را به شدت تکذیب کرد.

این در حالی است که برخی از رسانه‌های غربی هفته گذشته مدعی شده بودند: با وجود تحریم‌های نفتی علیه ایران یک نفتکش بزرگ ایرانی برای تحویل حدود 1.5 میلیون بشکه نفت به شرکت نفتی شل در بندری در سنگاپور لنگر انداخته است.

بر این اساس، نفتکش دلوار متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران روز پنج‌شنبه هفته گذشته در بندری در جزیره بوکوم سنگاپور لنگر انداخته است تا نفت ایران را به یکی از پالایشگاههای شرکت شل در این منطقه تحویل داده شده است.

از سوی دیگر، شرکت نفتی شل در نامه‌ای که برای رویترز فرستاده است، از تایید یا تکذیب این خبر خودداری و تنها اعلام کرده است: ما در مورد فعالیت‌های تجاری خود اظهارنظر نمی‌کنیم و شرکت شل با تمامی تحریم‌ها همراهی می‌کند.

کشتی 270 هزار تنی دلوار شرکت ملی نفتکش ایران چهارم اسفند ماه در نزدیکی جزیره‌ای در اندونزی متوقف شده و حدود یک تن میعانات گازی را به یک نفتکش عازم چین منتقل کرده است .

این کشتی 60 هزار تنی چینی پس از تحویل محموله نفتی ایران، رهسپار جزیره‌ هوییژو در چین شده است، جزیره‌ای که یکی از شعب شرکت ملی نفت چین با همراهی شرکت رویال داچ شل یک مجموعه پتروشیمی را اداره می‌کنند .

پیش از این هم احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به مهر درباره شرایط فروش نفت به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی همچون توتال فرانسه، شل و BPانگلیس گفته بود: اگر این شرکت‌ها خواستار خرید نفت خام از ایران باشند و تعهد دهند که نفت ایران را به فرانسه و انگلیس منتقل نکنند حاضر به امضای قراردادهای نفتی با آنها هستیم.

وی با اشاره به ضرورت امضای قراردادهای 2 تا 5 ساله با شل، توتال و BPبرای خرید نفت خام ایران، تصریح کرد: این شرکتهای نفتی بین‌المللی نباید هیچگونه پیش شرطی برای خرید نفت خام از ایران تعیین کنند.

در حال حاضر شرکت انگلیسی- هلندی شل یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت خام صادراتی ایران است.