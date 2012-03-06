«بوریس گودونف» پوشکین در ایران مجوز نشر گرفت

آبتین گلکار درباره سرنوشت نمایشنامه «یک ماه در دهکده» به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه ایوان تورگنیف که 120 صفحه دارد، چندی پیش برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد رفت که 60 مورد اصلاحیه بدان وارد شده که گاه به معنای حذف 2 تا 3 صفحه است و با این شکل و شمایل اصلا نمی‌دانم چه تصمیمی درباره کتاب بگیرم و شاید چاپش نکنم.

وی ادامه داد: این نمایشنامه ماجرایی خانوادگی را روایت می‌کند و اواخر قرن 19 نوشته شده است. این کتاب را قرار بود انتشارات هرمس به چاپ رساند.

مترجم «زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان» نوشته لئانید نیکلایویچ آندری‌یف درباره کتاب دیگرش که به تازگی مجوز گرفته نیز توضیح داد: یک نمایشنامه از پوشکین را با نام «بوریس گودونف» ترجمه کرده بودم که این کتاب هم به تازگی مجوز گرفته و هرمس آن را منتشر خواهد کرد.

گلکار افزود: این نمایشنامه تاریخی درباره یکی تزارهای روسیه است که حکومت را غصب می‌کند و بعدا دچار این عذاب وجدان می‌شود که چرا حکومت را به طور نامشروع به دست گرفته است.

وی درباره یک مجموعه داستان هم که ترجمه کرده ولی هنوز به چاپ نرسیده است، توضیح داد: «داستان‌های کوتاه از نویسندگان اسلاو» شامل 30 داستان از نویسندگان روس، اوکراینی، چک و بلغار است که بیشتر آنها قالب طنز دارند گرچه همه‌شان طنز نیست.

این مترجم ادبیات روس در پایان گفت: انتخاب داستان‌ها با من بوده و سعی کردم تنوع را در سبک و زبان و نویسندگان در نظر بگیرم. البته من این داستان‌ها را قبلا به طور پراکنده ترجمه کرده بودم و تصمیم گرفتم همه آنها را در قالب یک کتاب گردآوری کنم که این کتاب بیش از 200 صفحه خواهد داشت و ناشر آن باز هم هرمس است.