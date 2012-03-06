ضرورت همدلی و همفکری نمایندگان منتخب مردم برای رفع مشکلات قم

احمد امیرآبادی فراهانی شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم غبارروبی ضریح مطهر حضرت معصومه(س) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم قم در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه دیگری را خلق کردند، افزود: بنده از مراجع معظم تقلید، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، اقشار مختلف مردم و نامزدها که تنور انتخابات را گرم کردند تشکر می‌کنم.



وی افزود: باید با همدلی، همکاری و همفکری نمایندگان استان در مجلس برای حل مشکلات کلان کشور از جمله بیکاری و گرانی و مشکلات استان قم که هم مجاوران و هم زائران با آنها روبرو هستند تلاش کرد.



نماینده منتخب مردم قم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تولیت آستانه مقدسه فاطمه معصومه (س) در برگزاری این مراسم گفت: امیدورایم در آینده جلسات منظمی بین نمایندگان قم و مسئولان استانی برگزار شود و مسائل و مشکلات این شهر و استان پیگیری و تا حد توان برای رفع شدن آنها تلاش شود.