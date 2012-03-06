انتخابات زیباترین صحنه های حضور مردم انقلابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر گرگان افزود: حضور با صلابت مردم در انتخابات و همراهی آنان با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی توطئه همه کسانی که چشم طمع به این نظام را دارند خنثی کرد.

ربیعی اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی این دوره بتواند بیش از گذشته در راستای پیشرفت و اعتلای کشور و توسعه پروژه های عمرانی و زیر ساختی گام بردارد.



ربیعی ضمن قدردانی از مردم گرگان و تبریک به نماینده منتخب مردمی در مجلس شورای اسلامی گفت: به دکتر طاهری تبریک می گوئیم که بار دیگر رای اعتماد مردم را برای خدمتگزاری در مجلس شورای اسلامی گرفتند و آرزوی موفقیت برای کاندیداهای راه یافته به مرحله دوم را داریم.

وی با تاکید بر اینکه فضای رقابتی کاندیداها در گرگان برای ورود به مجلس شورای اسلامی فضای خوب و مطلوبی بود، افزود: جا دارد به همه کاندیداهای و رقابت کنندگان این عرصه خسته نباشید و دست مریزاد بگوئیم.