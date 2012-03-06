سه هزار شغل بیش از تعهدات آذربایجان شرقی تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، فرخ مسجدی سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال استان با بیان این مطلب گفت: آذربایجان شرقی در سال 90 باید 163 هزار شغل ایجاد می کرد که این امر با تلاش شبانه روزی تمام دستگاه های اجرایی رقم 102 درصد تحقق را نشان می دهد.

وی افزود: این رقم در حالی به دست می آید که در سال 89 نیز دو برابر تعهدات خود به دولت ایجاد اشتغال داشتیم.

مسجدی تصریح کرد: امیدواریم در سال جدید تعهد اشتغالزایی در استان ما افزایش نیابد زیرا محقق ساختن این رقم برای همه مسوولان بسیار دشوار است.

معاون برنامه ریزی استاندار همچنین از تلاش برخی بانک ها در اعطای واه برای ایجاد اشتغال توسط کارآفرینان تقدیر کرد و افزود: از 10 دستگاه اجرایی و بانک و پنج فرمانداری با اعطای لوح تقدیر قدردانی می شود.