20 میلیون قطعه ماهی زینتی در اصفهان تولید می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عباسی صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در مورد مدیریت امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، با بیان اینکه تولید پرورش و تجارت ماهیان زینتی امروزه در جهان به یک صنعت پر درآمد تبدیل شده و هر ساله میلیاردها دلار صرف مبادلات تجاری این گروه از ماهیان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: کشورهای پیشگام در آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی و سنگاپور رتبه بالایی در این تجارت دارند.

وی افزود: کشور ایران نیز در حدود 100 میلیون تولید دارد که در حدود 40 میلیون قطعه از آن سهم استان اصفهان بوده که بسیاری از جوانان، فارغ التحصیلان و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این رشته مشغول‌اند.

مدیر امور آبزیان و شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: انواع ماهیان تولیدی از تمامی خانواده زنده زاها (گوپی، مولی، پلاتی، و سوراتیل) هستند و انواع متنوع از گروه ماهیان تخمگذار که گلدفیش‌ها همچنین گونه‌های مختلف سیچلایدها (اسکار، آنجل، تکزاس، فلاور، گرین، پرت فیش، بارب‌ها، گورامی‌ها) و بسیاری دیگر را در بر می‌گیرد.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 300 تا 350 مورد مجوز تولید و بهره‌برداری انواع مختلف این ماهیان با ظرفیت‌های مختلف در سراسر استان صادر شده است.

عباسی با بیان اینکه شهرستانهایی که بیشترین تولید را دارا هستند، به ترتیب شامل کاشان، اصفهان، نجف آباد، آران و بیدگل، نطنز، خمینی شهر، لنجان، فلاورجان و اردستان هستند، اظهار داشت: با این وجود تولید این ماهی‌ها در مکان‌های شهری و محیط های مسکونی نیز با ظرفیت‌های مختلف تولید می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه ویژه به این صنعت می‌توان ارز آوری مناسبی را در کشور دنبال کرد که این امر اشتغال مناسبی را نیز به دنبال خواهد داشت.

مدیر امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: تاکنون بیش از 70 گونه ماهی زینتی در کشور تولید شده که استان اصفهان نقش مهمی را در تولید گونه‌های متنوع آن داشته که موید این امر تکثیر گونه‌های جدیدی از ماهیان زینتی در استان مانند دیسکوس، سیلور دالر، بارب حلب، و انواع سیچلایدهای فلاور هورن تتراها و گونه‌های مختلف گورا است.

وی با اشاره به ورود به ماه اسفند و سفره هفت سین ما و در این میان ماهی قرمز سفره هفت سین که نه به تازگی بلکه از گذشته‌های دور در کنار سین‌های سفره و سبزه سفره ما جایی را برای خود باز کرده، اظهار داشت: این ماهی که هم اکنون در استان اصفهان رتبه نخست تولید آن را در کشور دارا هستند و با تولیدی در حدود 20 میلیون قطعه در منطقه راوند کاشان و مناطق دیگر استان جایگاه مناسبی را دارد و همین میزان تولید کافی است که این ماهی در اقصی نقاط کشورمان به دست ایرانی‌های برسد.