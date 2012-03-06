جایگاه دماوند باید ارتقا یابد/ زیرساختها ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‏ الاسلام محمد علاءالدینی افزود: دماوند از شهرستانهای استان تهران است و این استان باید بیش از این به شهرستانهای خود بها دهد.

وی بیان کرد: نکته حائز اهمیت در این میان، لزوم تصحیح نگاه مسئولان به شهرستان دماوند با در نظر گرفتن شاخصه هایی فراتر از جمعیت ساکن است.

دماوند متحمل بار مشکلات ملی است

امام جمعه دماوند با بیان اینکه شهرستانی مانند دماوند متحمل بار مشکلات ملی است، اضافه کرد: در حال حاضر قشر قابل توجهی از اهالی پایتخت، فصول گرم سال را در شهرستان دماوند سپری می ‏کنند.

وی یادآور شد: از این رو، اگر صرفا بحث خدمات رسانی به خود اهالی شهرستان مطرح بود، مشکل خاصی وجود نداشت؛ اما عمده بار معضلات این دیار مربوط به اهالی دیگر نقاط کشور است که از امکانات دماوند استفاده می ‏کنند.

زیرساختهای دماوند ضعیف است

علاءالدینی با اشاره به ناهمخوانی زیرساختهای رفاهی دماوند با جمعیت کنونی این شهرستان افزود: در حال حاضر زیرساختهای رفاهی و اولیه شهرستان دماوند با جمعیت 120 هزار نفری آن هیچ سنخیتی ندارد.

وی بیان داشت: این امور زیربنایی ضعیف باید بار جمعیت تابستانهای شهرستان دماوند را نیز باید تحمل کند و این رویه باید اصلاح شود.

امام جمعه دماوند افزود: مردم دماوند به دلیل فقدان سامانه های پخش دیجیتال از مشاهده با کیفیت برنامه‏ های صدا و سیما محروم هستند و نباید جایگاه والای شهرستانی مانند دماوند در شبکه استانی تا این حد کم‏رنگ باشد.

افزایش کاشت گل شاخه بریده در دماوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از افزایش پنج هزار متر مربعی سطح زیر کاشت گل شاخه بریده در فضای گلخانه ‏ای صنعتی در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: این افزایش سطح در قیاسی بین آمار سال 89 و سال 90 به دست آمده است.

وی ادامه داد: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با تلاش بهره ‏برداران جهادی در سطح این شهرستان، میزان تولید محصول گل شاخه بریده خود را به 9 هزار متر مربع در سال 89 رسانده بود.

خلیلی گفت: اما این نهاد در سال 90 میزان کاشت این محصول که توسعه در امور زراعی را به دنبال دارد، را به یکهزار و 400 متر مربع افزایش داد.

وی افزود: یکی از اهداف پیش بینی شده مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نیل به توسعه محصولات گلخانه‏ ای است.

این مسئول با اشاره به ویژگیهای محصولات گلخانه‏ ای عنوان کرد: تولید بیشتر در سطح زیر کاشت کمتر یا افزایش محصول در همان میزان زمین، استفاده بهینه از آب زراعی و سایر ملزومات تولید و تداوم بهره ‏برداری در فصول سرد سال را می‏ توان از جمله مزایای کاشت گلخانه ‏ای به شمار آورد.

وی ادامه داد: از این رو، جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در خصوص توسعه سطح کشت محصولات گلخانه ‏ای آماده همکاری با بهره‏ برداران سطوح زراعی این خطه است.

محور هزار تعریض می شود

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: محور هزار با خطرات بی شمار جاده ه‏ای خود، همواره در ردیف مسیرهای خبرساز و پرحادثه استان تهران قلمداد می‏ شود، به همین منظور تعریض خواهد شد.

شاهرخ رامین افزود: عرض کم جاده، سرعت بالای خودروهای در حال عبور و وجود صرفا دو محور در این مسیر همواره آبستن بروز سوانحی دلخراش و گاه جبران‏ ناپذیر بود.

وی یادآور شد: با توجه به این امر، برای تحقق آرزوی مشترک مردم در شهر آبعلی، اجرای طرح تعریض محور هراز در دستور اصلی ترین امور کاری قرار گرفته تا آنکه در نهایت این مسیر تعریض شد و خطرات آن تا حد قابل ملاحظه ‏ای کاهش یافت.

کلنگ پروژه کنارگذر گیلاوند به زمین خورد

وی افزود: سه سال پیش از این، وقوع حادثه ‏ای دلخراش در محل پاسگاه پلیس راه دماوندـ فیروزکوه که موجبات کشته و مصدوم شدن چند تن از اهالی منطقه گیلاوند را فراهم آورد، لزوم ایجاد مسیری کنارگذر در این بخش و روانه کردن خودروهای سنگین به جاده‏ای غیرمسکونی را مورد تأکید قرار داد و در نهایت کلنگ پروژه کنارگذر گیلاوند با حضور وزیر مسکن و شهرسازی به زمین خورد.