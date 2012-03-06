اسلام آباد در خط لوله گازی مصمم است/ آمریکا حقه های کثیف خود را آغاز کرده

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: پاکستان تصمیم گرفته تا لوله گذاری در داخل خاک خود برای پروژه واردات گاز از ایران را به یک شرکت آلمانی بدهد و این در حالی است که آمریکا همچنان مخالف اتمام این پروژه است.

این روزنامه می نویسد: به گفته وزیر نفت پاکستان این کشور پروژه 250 میلیون دلاری لوله گذاری خط گازی ایران به این کشور را به شرکت مهندسی ILF در آلمان واگذار کرده و این خط لوله 2 هزار 775 کیلومتری از بندر عسلویه آغاز و با عبور از بلوچستان و ایالت سند، در سال 2014 در منطقه "مولتان" به اتمام خواهد رسید.

این روزنامه می نویسد: بیشتر این خط لوله در ایران قرار دارد اما جمهوری اسلامی تا ایرانشهر کار خود را تکمیل کرده و هم اکنون منتظر پاکستان است تا 200 کیلومتر باقیمانده را اتمام کند که این مقدار طی دو سال آینده به اتمام خواهد رسید و نخستین گاز در سال 2014 در پاکستان قابل دسترس خواهد بود.

در ادامه این مطلب نویسنده، به مشخصات کلی پروژه و تاریخچه آن و کنار کشیدن هند از این پروژه تحت فشار آمریکا اشاره می کند و می نویسد: هنوز آمریکا در مخالفت فعال است و همچنان بر جایگزین کردن گاز از ترکمنستان از سوی پاکستان تلاش دارد اما این بار نوبت پاکستان است تا به پیش برود.

پاک تریبون می نویسد: آمریکا حقه های کثیف خود را که از زمان آغاز این پروژه شروع کرده بود بار دیگر در پیش گرفته و این همراه شده با تلاش های سازمان های اطلاعاتی هند، اسرائیل و آمریکا برای ناآرام کردن بلوچستان و تهدید حمله به ایران.

در بخش دیگری از این مطلب به اتلاف وقت از سوی تهران و اسلام آباد در این پروژه اشاره شده و ضمن ابراز تاسف از آن در ادامه آمده است: مقام های پاکستانی به کرات و در زمان های مختلف بر تکمیل این پروژه و تامین منافع ملی کشور تاکیده کرده اند و به نظر می رسد این کشور باید تمامی تبعات واردات گاز از ایران را بپذیرد.

در ادامه نویسنده می نویسد: پاکستان کشور مستقلی است و استقلال عمل خود را دارد و توجیهی ندارد که به آمریکا اجازه دخالت در برنامه های خود را بدهد تا این کشور منافع خود را دنبال کند. می خواهم بگویم وقتی که آمریکا نمی تواند منافع خود را در تنش های پاکستان و هند در خصوص کشمیر قربانی کند چرا پاکستان چنین فداکاری بکند و منافع خود را قربانی منافع آمریکا بکند.