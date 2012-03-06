همکاری عربستان سعودی و موساد علیه ایران/ نیکوزیا حلقه ارتباط جاسوسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، سایت افشاگر ویکی لیکس اخیرا برخی ایمیلهای ارسالی از سوی شرکت اطلاعاتی استراتفور را منتشر کرده که در آن اظهارات "فرد برتون" معاون این موسسه اطلاعاتی و تحلیلگران در مسئله همکاریهای محرمانه عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی گنجانده شده است.

این اسناد همچنین بیانگر تلاش موساد برای برقراری ارتباط نزدیک با هیئت حاکمه عربستان (خاندان آل سعود) است. در این اسناد به طور واضح پیشنهاد همکاری محرمانه از سوی موساد به سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی در جهت "جمع آوری اطلاعات جاسوسی و ارائه مشورت درباره ایران" مطرح شده است. همچنین بر مبنای این سند که شماره 1227888 را دارد شهر نیکوزیا پایتخت قبرس مرکز عبور اصلی به ریاض بوده است.

در ادامه این گزارش همچنین به روابط جمعی از افسران باسابقه موساد با مقامات ارشد عربستان سعودی در جهت انعقاد قراردهای تسلیحاتی، ارائه معلومات جاسوسی و خدمات مشورتی اشاره شده که بیانگر روابط امنیتی و تجاری نزدیک میان رژیم صهیونیستی و نظام حاکم بر عربستان است.