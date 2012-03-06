گزارش رد تقاضای تحقیق و تفحص از تحقق اهداف چشم انداز قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در ادامه جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 در صحن علنی مجلس قرائت شد و این کمیسیون دلایل رد این تقاضای تحقیق و تفحص را اعلام کرد.

براساس این گزارش سند چشم انداز 20 ساله سند بالادستی است که برای تحقق آن برش‌های 5 ساله و یک ساله تصویب می شود. با توجه به تصویب گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم ضرورتی به انجام این تحقق و تفحص نیست.

کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش خود تاکید دارد: این تحقیق و تفحص موضوعیت نداشته و قابل اجرا نیست زیرا اهداف سند چشم انداز، اهدافی کیفی بوده و قابل پایش و سنجش نمی‌باشد.

علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد به عنوان یکی از طراحان این تحقیق و تفحص در خصوص دلیل طرح چنین تحقیق و تفحصی گفت: رئیس جمهور دو مطلب متناقض در مورد تحقق سند چشم انداز را مطرح کردند. ابتدا گفته بودند که این سند را می‌توان ظرف مدت کوتاه‌تری مثلاً 10 سال محقق کرد اما پس از مدتی اعلام داشتند که تحقق سند چشم انداز منوط به تغییر مناسبات جهانی است.

وی تاکید کرد: دولت باید هر چند وقت یک بار گزارشی را در مورد میزان حرکت به سمت اهداف این سند به مردم و مجلس ارایه دهد.

با این حال در پایان اولیا از هیات رئیسه خواست در مورد بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از رد این تحقیق و تفحص رای گیری نکند.

در صورت رای گیری و رای مثبت مجلس به این تحقیق و تفحص این اقدام باید در کمتر از 3 ماه باقیماندهاز عمر مجلس هشتم انجام می شد اما با توجه به اینکه حداقل زمان لازم برای هر تحقیق و تفحص 6 ماه است ، عملا امکان این تحقیق وجود نداشت .