خانواده قذافی خطری برای ملت لیبی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مراد مدلسی شب گذشته پس از دیدار با "عاشور بن خیال" همتای لیبیایی خود در طرابلس اظهار داشت: الجزایر بنا به دلایل انسان دوستانه خانواده معمر قذافی را به حضور پذیرفت اما تحت هیچ شرایطی امکان ندارد خانواده معمر قذافی در الجزایر خطری برای ملت لیبی محسوب شوند.

وزیر خارجه لیبی نیز اظهار داشت که در جریان دیدار با همتای الجزایری خود مسائل امنیتی را مورد بررسی قرار داده است و در این دیدار موضوع خانواده قذافی در الجزایر به طور واضح و شفاف بررسی شد.

خانواده قذافی در الجزایر

وی به این مسئله که آیا الجزایر در نهایت خانواده معمر قذافی را به لیبی تحویل خواهد داد اشاره ای نکرد.

گفتنی است وزارت امور خارجه الجزایر اواخر ماه آگوست اعلام کرد که شماری از اعضای خانواده قذافی وارد خاک این کشور شده اند. این افراد شامل صفیه، عائشه، هانیبال و محمد قذافی همسر، دختر و پسران معمر قذافی بودند.