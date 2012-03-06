آمریکا باید منافع چین را در تایوان و تبت در نظر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "یانگ جیه چی" وزیر خارجه چین در اظهاراتی در روز سه شنبه گفت روابط ضعیف پکن و واشگنتن رو به بهبود است، اما این اتفاق نیاز به جلب اعتماد چین و احترام به منافع این کشور در مسائلی از قبیل تایوان و تبت از سوی ایالات متحده دارد.



یانگ همچنین خطاب به خبرنگاران در کنفرانس خبری سالانه خود گفت: برای حفظ پویایی روابط، هر یک از طرفین می بایست به دغدغه های اصلی یک دیگر توجه کنند، البته وی تنها به مسائل مهم پکن اشاره کرد. ایالات متحده باید به تعهدات خود در قبال چین به خصوص منافع عمده این کشور در تبت و تایوان پایبند باشد.



چین مدت هاست که از واشنگتن می خواهد که به فروش تسلیحات به تایوان پایان دهد. پکن در اوایل سال گذشته میلادی در اعتراض به اقدام آمریکا در فروش تسلیحات به تایوان تمامی مذاکرات نظامی خود را با آمریکا متوقف کرد.

چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند و اعلام کرده که حتی اگر لازم شود با زور این منطقه را به خاک خود باز می‌گرداند. تایوان در سال 1949 میلادی و پس از جنگ داخلی از چین جدا شد.



چین به علت اقتصاد کند خود به دنبال حفظ روابط با واشنگتن است ولی در نظر نگرفتن منافع خود را از سوی آمریکا بر نمی تابد.