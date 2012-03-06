به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی داوری نخستین جشنواره «مادران قصه‌گو» روز چهارشنبه 17 اسفند با حضور مصطفی رحماندوست، مریم نشیبا و سپیده خلیلی در فرهنگسرای انقلاب تهران برگزار می‌شود.

در این برنامه 24 برگزیده از مناطق 22 گانه شهر تهران به قصه‌خوانی در مقابل هیئت داوران خواهند پرداخت و نتیجه داوری این دوره منجر به انتخاب سه برگزیده نهایی این مسابقه خواهد شد.

این برنامه روز 17 اسفند از ساعت 9:30 الی 12:30 در فرهنگسرای انقلاب تهران واقع در خیابان کمیل برگزار می‌شود.

همچنین 3 برگزیده نهایی این دوره از این مسابقه نیز روز شنبه 20 اسفند در مراسم ویژه‌ای در برج میلاد تهران معرفی و تجلیل خواهند شد.

در این مراسم که با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد، مراسم تجلیل از پیشکسوتان قصه‌گویی در کشور و یادمان مهدی آذریزدی نیز برگزار خواهد شد.

اجرای قصه‌‌های منتخب مهدی آذریزدی توسط «بهرام شاه ‌محمدلو» نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

نخستین جشنواره مادران قصه‌گو به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تمامی مناطق 22 گانه شهر تهران در سال جاری اجرا شد.