مذاکره تنها راه حل مناقشات هسته ای غرب با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ان تی وی" آلمان در تحلیلی به قلم "منفرد بلسکینگ" با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشورمان و بی تاثیر بودن نتیجه آن در سیاست های هسته ای ایران اظهار داشت: همه احزاب مختلف در ایران در سیاست هسته ای روی یک مسیر حرکت می کنند.

در چنین شرایطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید هفت تیر خود را روی سینه میزبان قرار داده تا موافقت اوباما و حمایت وی را برای حمله نظامی علیه تهران جلب کند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اوباما در این راستا تحت فشار نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دموکراتها قرار دارد. اوباما البته در پشت درهای بسته سعی خواهد کرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی را از تصمیمش درباره حمله به ایران منصرف کند.ایالات متحده به اندازه کافی در خاورمیانه مسئله و مشکل دارد.

بلسکینگ در پایان این تحلیل تنها راه حل برای مناقشات هسته ای غرب با ایران را نشستن بر سر میز مذاکره ارزیابی کرده و این پرسش را مطرح کرد که چرا باید درباره ایران این راهکار غیر ممکن باشد در حالی که درباره کره شمالی ممکن به نظر می رسد؟



