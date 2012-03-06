تکذیب مجدد فروش پارک پردیسان/ مدرکی مبنی بر تغییر کاربری وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست و عضو فعلی شورای شهر تهران در صحن شورا از اقدام به فروش پارک پردیسان از سوی سازمان محیط زیست خبر داد و از این اقدام به شدت انتقاد کرد.

به فاصله اندکی محمدجواد محمدی زاده، رییس کنونی سازمان این ادعا را تکذیب کرد و سیاست‌های ابتکار را در دوران تصدی‌گریش در سازمان محیط زیست زیر سوال برد.

با این حال مصوبه هیات وزیران در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته ثابت می‌کند که سازمان قصد فروش پارک پردیسان را داشته و این خواست را به هیات دولت برده و در نهایت هیات وزیران به سازمان مجوز فروش این پارک را داده است.

ماجرا از کجا شروع شد

ماجرا از نطق ابتکار در جلسه 18 بهمن ماه شورای شهر آغاز شد. رییس اسبق سازمان محیط زیست در این جلسه شورای شهر از احتمال فروش یا تغییر کاربری پردیسان خبر داد و از شورا خواست از پردیسان حفاظت کند.

او گفت که این پارک یکی از مهم ترین پارکهای شهر تهران و یکی از ذخیره‌گاه‌های ارزشمند شهر تهران است که دو طرح جامع دارد که بر اساس طرح جامع قبل از انقلاب، این پارک باید تبدیل به یک پارک اکولوژیک، پژوهشی، آموزشی و تفرجی شود اما اخباری مبنی بر فروش این پارک یا تغییر کاربری به گوش می رسد.

اما محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست با کذب محض خواندن گفته‌های ابتکار، ساخت ساختمان‌های سازمان محیط زیست در پارک پردیسان در زمان ابتکار را زیر سوال برد. علاوه بر این محمدی زاده، عضو شورای شهر تهران را به تشویش افکار عمومی در محل شورا که به اعتقاد او منزه تر از آن است که چنین بحث‌هایی در آن مطرح شود متهم کرد.

در سال های پایانی مسوولیت ابتکار در سازمان محیط زیست، ساختمان‌هایی در این پارک ساخته شد و مقر سازمان از خیابان ویلا به بخشی از پارک پردیسان انتقال داده شد. این انتقال که با مجوز شهرداری تهران انجام شد، موجب شده است رییس کنونی سازمان محیط زیست این انتقال را غیرقانونی خوانده و آن را زیر سوال ببرد.

اما جدا از این که پارک پردیسان در تپه های عباس آباد واقع است و بنا بر طرح جامع تهران باید کابری فضای سبز آن حفظ و به تفرجگاه برای مردم تبدیل شود، در طرح جامع آن ایده ساخت پارک اکولوژیک مطرح شده است. ایده نخستین این پارک به ابتدای دهه 50 شمسی باز می‌گردد جایی که بنا بود در آن پارکی ساخته شود که تمام مناطق جغرافیایی و زیست محیطی اصلی جهان را در برداشته باشد، و بازدید کنندگان از آن بتوانند اطلاعات و آگاهی‌های زیست محیطی از نقاط مختلف کره زمین را دریافت کنند.

با این حال چندی پیش برخی رسانه ها مصوبه هیات وزیران در مورد فروش پردیسان را منتشر کردند.

بر اساس این مصوبه هیات وزیران در جلسه 25 اسفندماه سال 89 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان اجازه داده است نسبت به فروش ملک یک میلیون و 671 هزار و 925 متر مربعی قطعه تفکیک به شماره 85607 با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند. این مساحت که سازمان محیط زیست قصد دارد آن را به فروش برساند در محدوده پارک پردیسان است.



با این وجود، رئیس سازمان محیط زیست روز گذشته در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص این مصوبه گفت: ممکن است برای پارک پردیسان هزاران مجوز صادر شده باشد اما مجوزی که اعلام کند ما پردیسان را تغییر کاربری داده ایم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در دوسال و نیمی که من مسئولیت سازمان محیط زیست را دارم هیچگونه تغییر کاربری اتفاق نیفتاده است تأکید کرد: در رابطه با فروش پارک پردیسان، سازمان اساسا برنامه فروش ندارد قبلا هم اعلام کردیم که یک طرح جامع زیست محیطی قرار است در پارک پردیسان اجرا شود که مطالعاتش از قبل از انقلاب انجام شده و امروز این اطلاعات به روز شده و قرار است که با مشارکت بخش غیر دولتی در راستای اجرای اصل 44 اجرا شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این طرح اگر قرار است اجرا شود، باید از کمسیون ماده پنج مجوز بگیرد که هنوز نه تقاضایی برای آن شده و نه مجوزی صادر شده و نه هیچگونه تغییر کاربری داده شده است.