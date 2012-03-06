قیمت تقویم و سررسید 40 درصد افزایش یافت

جلیل غفاریرهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی کاغذ و مقوا در ماههای اخیر گفت: سوالی که مطرح است این است کدام قلم از اجناس وارداتی با دلار 1800 تومانی مصوب دولت وارد میشود؟ اکثر جنسها از جمله کاغذ و مقوا و چسب و دیگر اقلام مورد نیاز رسته صحافان با دلار 1100 تومان وارد میشود و نظارتی روی این تخلف صورت نمیگیرد.
وی افزود: متاسفانه ما صحافها که در بخش تولید فعالیت میکنیم، علاوه بر مسائل ناشی از تحریم، مشکلاتی هم با واردکنندگان کالاهای مورد نیازمان داریم و روز به روز مسائل تولیدکنندگان بیشتر میشود.
رئیس اتحادیه صحافان تهران اضافه کرد: متاسفانه قیمت کاغذ در ماههای گذشته تقریباً دو برابر شده و از 29 هزار تومان به 45 هزار تومان رسیده است. کاغذ A4 هم از 4 تا 5 هزار تومان به 7 تا 8 هزار تومان رسیده است.
غفاری رهبری گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات تنها اطلاعیه میدهند که با گرانفروشان برخورد میشود ولی عملاً کاری در این زمینه انجام نمیشود. البته تاکیدی که اخیراً بر اعلام موجودی انبار در آخر سال صورت گرفت، خوب بود اما باید مشخص شود این کالاها با چه تعرفه گمرکی و با چه ارزی وارد شده است.
وی تاکید کرد: من باز هم به جرئت میگویم که دست کم در حوزه ما هیچ کالایی با دلار 1800 تومان وارد نمیشود. چرا با واردکنندگان در این خصوص برخورد نمیشود تا بخش تولید بیشتر از این آسییب نبیند؟
رئیس اتحادیه صحافان تهران همچنین با اشاره به تولید تقویم و سررسید از سوی فعالان این رسته در روزهای منتهی به پایان سال، گفت: تقویم و سررسید و سایر اقلام مرتبط با نوروز مثل کارت پستال با گرانی 30 تا 40 درصدی رو به رو شده است. به عنوان مثال تقویمی که سال گذشته 12 هزار تومان فروخته میشد، الان قیمتش به 20 هزار تومان رسیده است.
غفاری رهبر با اشاره به از بین رفتن انگیزههای صحافان در حرفهشان افزود: در این شرایط همکاران ما در صنف صحافی تمایل داشتند و دارند که کاغذی را که خریدهاند، به همان شکل خام بفروشند نه اینکه از آن تقویم و سررسید بسازند چون هزینه آن برایشان از فروش کاغذ خام بیشتر است!
رئیس اتحادیه صحافان تهران به دستاندرکاران امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان تعزیرات پیشنهاد داد برای جلوگیری از بروز مشکلات جدیتر در این عرصه با مسئولان اتحادیههای صنفی مانند فروشندگان کاغذ و مقوا، چاپخانهداران، لیتوگرافان و صحافان هماهنگی به عمل آورند.
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