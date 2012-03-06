انتخابات هیئت انجمن های ورزشی کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مجمع هیئت های ورزشی استان کردستان صبح سه شنبه با شرکت در انتخابات این مجمع "فرهاد مبین" را به عنوان رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کردستان انتخاب کردند.

در ابتدای این انتخابات دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی کشور گفت: در حال حاضر این انجمن در سطح استان ها به صورت کمیته تشکیل شده است و بنا است در نشست آینده اعضای مجمع در فدراسیون با تغییرات و برنامه ریزی های جدید به عنوان انجمن فعالیت خود را آغاز کند.

مهران تیشه گران افزود: تاکنون 17 هیئت عضو هیئت انجمن های فدراسیون کشور شده اند که امید است با برنامه ریزی های مدون و حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان کلیه رشته های ورزشی زیر مجموعه این انجمن قرار گیرند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: سال آینده بتوان با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات بیشتر زمینه رشد و توسعه رشته های ورزشی در استان کردستان را فراهم کرد.

دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی کشور ادامه داد: سعی می کنیم در سال آینده به گونه ای برنامه ریزی شود تا بتوان با برگزاری دوره های آموزشی جدید مربیگری در سطح استان کردستان رشته هایی که تاکنون فعالیتی در این استان نداشته اند را فعال کرد.

تیشه گران یادآور شد: در بحث بانوان کلیه رشته ها فعال است و نیاز است استان کردستان با تلاش بیشتری تیم های ورزشی بانوان خود را در رشته های مختلف فعال کند.

وی در بخش دیگری از سخنان به ورزش های هوایی اشاره کرد و گفت: ورزش های هوایی در میان جوانان علاقمند زیادی دارد و در راستای گسترش این ورزش ها باید تلاش بیشتری شود.

دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی کشور در خصوص فعال شدن رشته های هوایی در کردستان نیز اظهار داشت: تلاش می شود سال آینده با شناسایی سایت های مناسب پرواز در منطقه ورزش های هوایی در این استان را فعال کرد.