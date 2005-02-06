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۱۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۵۰

معاون دادستان در امور زندانها در گفتگو با "مهر " : در صورت تاييد مقام معظم رهبري

6 هزار زنداني در استان تهران عفو مي شوند

معاون دادستان در امور زندانها گفت: 6 هزار زنداني استان تهران پس از تاييدمقام معظم رهبري در ايام دهه فجر مشمول عفو قرار مي گيرند كه اين تعداد نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است .

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : فهرست تعداد زندانياني كه مشمول عفو رهبري در ايام دهه فجر قرار مي گيرند تهيه و مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار گرفته و براي مقام معظم رهبري ارسال شده است .

وي گفت : وضعيت زندانياني كه براي عفو رهبري  تعيين مي شوند  از سوي اداره كل زندانها بدقت مورد بررسي قرار گرفته و افرادي كه از نظر كارشناسان مستحقق آزادي بوده و شرايط لازم را دارا باشند انتخاب و اسامي آنان ارسال مي شود .

وي در خصوص شرايط زندانياني كه براي عفو انتخاب شده اند ، گفت : اكثر زندانياني كه براي مورد عفو قرار گرفتن  انتخاب مي شوند داراي محكوميتهاي مالي هستند و درصد بالايي از آنان به دليل عدم تمكن مالي در پرداخت جزاي نقدي هنوز در زندان به سر مي برند .

سالاركيا با اشاره به اينكه مورد عفو قرار گرفتن زندانيان در چنين ايامي باعث خروج و كاهش تعداد بسياري از زندانيان مي شود ، خاطر نشان كرد : اكثر متهماني كه اسامي آنان براي عفو ارسال شده است  را مردان و تنها تعداد محدودي را زنان تشكيل مي دهند.

 

کد مطلب 155317

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