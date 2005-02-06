6 هزار زنداني در استان تهران عفو مي شوند

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : فهرست تعداد زندانياني كه مشمول عفو رهبري در ايام دهه فجر قرار مي گيرند تهيه و مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار گرفته و براي مقام معظم رهبري ارسال شده است .

وي گفت : وضعيت زندانياني كه براي عفو رهبري تعيين مي شوند از سوي اداره كل زندانها بدقت مورد بررسي قرار گرفته و افرادي كه از نظر كارشناسان مستحقق آزادي بوده و شرايط لازم را دارا باشند انتخاب و اسامي آنان ارسال مي شود .

وي در خصوص شرايط زندانياني كه براي عفو انتخاب شده اند ، گفت : اكثر زندانياني كه براي مورد عفو قرار گرفتن انتخاب مي شوند داراي محكوميتهاي مالي هستند و درصد بالايي از آنان به دليل عدم تمكن مالي در پرداخت جزاي نقدي هنوز در زندان به سر مي برند .

سالاركيا با اشاره به اينكه مورد عفو قرار گرفتن زندانيان در چنين ايامي باعث خروج و كاهش تعداد بسياري از زندانيان مي شود ، خاطر نشان كرد : اكثر متهماني كه اسامي آنان براي عفو ارسال شده است را مردان و تنها تعداد محدودي را زنان تشكيل مي دهند.