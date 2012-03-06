شناخت خوبی از تیمهای ایرانی دارم/ گروه سختی در مسابقات آسیایی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، والتر زنگا صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار تیم‌های النصر امارات و سپاهان ایران در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در هتل کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد وضعیت دو تیم اظهار داشت: مطمئنا روز چهارشنبه دیدار سختی در پیش داریم و خوب می‌دانم که باید درخشش خاصی در این مسابقه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گروه دشواری به حساب می‌آید، تصریح کرد: اگرچه تیم خوبی را روانه مسابقات لیگ قهرمانان کرده‌ام اما گروه مشکلی داریم و دیدارهای سختی در پیش داریم اما با این وجود سعی می کنیم بهترین نتایج را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال النصر امارات ادامه داد: من قبلا هم در ایران بوده‌ام و در گذشته با تیم العین به ایران آمده بودم بنابراین می‌دانم شرایط تیم‌های ایرانی چگونه است.

وی در مورد سوابق خود بیان داشت:‌ افتخار می کنم که در زمان بازیگری در تیمهایی مثل اینتر میلان بازی کرده‌ام و در حال حاضر با این گذشته خوب همه تمرکزم را روی مربیگری می‌گذارم و برای بازی فردا تمرکز می‌کنم و برای پیروزی به میدان خواهیم آمد.

زنگا گفت: گروه سختی داریم و همه تیمهای گروه در لیگ خودشان اول یا دوم هستند اما باید تلاش کنیم بهترین نتایج را بگیریم و قدرتمند ظاهر شویم تا از گروه خودمان صعود کنیم.

وی اضافه کرد: النصر در فصل جاری بازیکنان خارجی خوبی جذب کرده و این بازیکنان شرایط خوبی دارند. همه بازیکنان ما در مسابقه فردا می‌توانند بازی کنند و لوکا تونی و لیما و برشیانو هم برای بازی فردا آماده هستند.