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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

زنگا:

شناخت خوبی از تیمهای ایرانی دارم/ گروه سختی در مسابقات آسیایی داریم

شناخت خوبی از تیمهای ایرانی دارم/ گروه سختی در مسابقات آسیایی داریم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال النصر امارات در مورد حضورش در ایران گفت: من در گذشته به عنوان سرمربی تیم فوتبال العین به ایران سفر کردم و سابقه حضور در این کشور را دارم بنابراین از تیمهای ایرانی شناخت خوبی دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، والتر زنگا صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار تیم‌های النصر امارات و سپاهان ایران در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در هتل کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد وضعیت دو تیم اظهار داشت: مطمئنا روز چهارشنبه دیدار سختی در پیش داریم و خوب می‌دانم که باید درخشش خاصی در این مسابقه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه گروه C  مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گروه دشواری به حساب می‌آید، تصریح کرد: اگرچه تیم خوبی را روانه مسابقات لیگ قهرمانان کرده‌ام اما گروه مشکلی داریم و دیدارهای سختی در پیش داریم اما با این وجود سعی می کنیم بهترین نتایج را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال النصر امارات ادامه داد: من قبلا هم در ایران بوده‌ام و در گذشته با تیم العین به ایران آمده بودم بنابراین می‌دانم شرایط تیم‌های ایرانی چگونه است.

وی در مورد سوابق خود بیان داشت:‌ افتخار می کنم که در زمان بازیگری در تیمهایی مثل اینتر میلان بازی کرده‌ام و در حال حاضر با این گذشته خوب همه تمرکزم را روی مربیگری می‌گذارم و برای بازی فردا تمرکز می‌کنم و برای پیروزی به میدان خواهیم آمد.

زنگا گفت: گروه سختی داریم و همه تیمهای گروه در لیگ خودشان اول یا دوم هستند اما باید تلاش کنیم بهترین نتایج را بگیریم و قدرتمند ظاهر شویم تا از گروه خودمان صعود کنیم.

وی اضافه کرد: النصر در فصل جاری بازیکنان خارجی خوبی جذب کرده و این بازیکنان شرایط خوبی دارند. همه بازیکنان ما در مسابقه فردا می‌توانند بازی کنند و لوکا تونی و لیما و برشیانو هم برای بازی فردا آماده هستند.

کد مطلب 1553170

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