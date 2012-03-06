میزان شکایت از آب منطقه گلستان کاهش یافته است

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین تعداد ‏درخواست ها و شکایت های مردمی از 91 مورد در شش ماهه اول سال 89 به 70 مورد در شش ماهه اول سال 90 رسیده است که این میزان بیانگر کاهش 23 درصدی شکایات و درخواست های مردمی از شرکت آب منطقه ای است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: این میزان بیانگر عملکرد مناسب این شرکت، تلاش درجهت اطلاع رسانی و آشنایی مردم نسبت به مقررات وآثارسوء عدم اجرای مسائل فنی دربهره برداری از منابع آبی است.

حیدریان عنوان کرد: بیشترین موضوع درخواستها وشکایات درشش ماهه اول سال جاری، بهره برداری از آبهای سطحی بوده که علت افزایش این درخواست ها نسبت به آب های سطحی، ممنوعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در منطقه می باشد. همچنین کمترین درخواست ها نیز در بخش احداث سد، کانال و آببندان بوده است.

وی با اشاره به میانگین پاسخگویی 22 روزه به شکایات و درخواست های مردمی گفت؛ هرچند این میانگین نسبت به زمان استاندارد بیشتر است، اما در مقایسه با سال های قبل کاهش نسبی را نشان می دهد که پیگیریهای مستمر اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات، همکاری سایر مدیران و کارشناسان فنی این شرکت در تقلیل زمان رسیدگی بی تاثیر نبوده است.

حیدریان در ادامه افزود: مهمترین علت و انگیزه درخواستها و شکایات مردمی، عدم اطلاع آنان از قوانین و مقررات می باشد که باعث می گردد افراد درخواستهای مشابه، عموما تکراری و خلاف قانون داشته باشند.