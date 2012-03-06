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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

چیت سازیان:

12 اسفند معادلات دشمن را برهم زد

12 اسفند معادلات دشمن را برهم زد

مرتضی چیت سازیان نامزد انتخابات مجلس نهم با صدور پیامی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد: حقیقتا 12 اسفند تمامی معادلات دشمن را نقش برآب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی چیت سازیان فعال سیاسی و نامزد انتخابات مجلس نهم با صدور پیامی حضور پرشور مردم در 12 اسفند را برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و به منتخبین مردم در مجلس نهم تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بار دیگر حضور حماسی مردم بصیر و هوشیار در صحنه انتخابات تمامی معادلات دشمن قسم خورده این مرز و بوم را نقش بر آب کرد و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این ملت رقم زد.

این حماسه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و امت اسلام تبریک عرض می نمایم و از خداوند سبحان آرزوی توفیق برای نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی را آرزومندم.

امیدوارم از امروز همگی در جبهه متحد، در راه امام و رهبر ی و اصول انقلاب، پایداری و ایستادگی کنیم و با بصیرت به ندای ملت که در خانه ملت طنین انداز می شود گوش فرا دهیم.

بنابراین گزارش،مرتضی چیت سازیان در انتخابات مجلس نهم بعنوان نامزد در حوزه انتخابیه تهران،ری شمیرانات و اسلامشهر شرکت کرده بود، اما نتوانست حائز اکثریت آرا شود.

نام وی همچنین در فهرست هایی همچون جبهه ایستادگی،جبهه اتحاد ملی و انسجام اسلامی و جبهه حامیان ولایت قرار داشت.

کد مطلب 1553175

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