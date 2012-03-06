12 اسفند معادلات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی چیت سازیان فعال سیاسی و نامزد انتخابات مجلس نهم با صدور پیامی حضور پرشور مردم در 12 اسفند را برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و به منتخبین مردم در مجلس نهم تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بار دیگر حضور حماسی مردم بصیر و هوشیار در صحنه انتخابات تمامی معادلات دشمن قسم خورده این مرز و بوم را نقش بر آب کرد و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این ملت رقم زد.

این حماسه بزرگ را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری و امت اسلام تبریک عرض می نمایم و از خداوند سبحان آرزوی توفیق برای نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی را آرزومندم.

امیدوارم از امروز همگی در جبهه متحد، در راه امام و رهبر ی و اصول انقلاب، پایداری و ایستادگی کنیم و با بصیرت به ندای ملت که در خانه ملت طنین انداز می شود گوش فرا دهیم.

بنابراین گزارش،مرتضی چیت سازیان در انتخابات مجلس نهم بعنوان نامزد در حوزه انتخابیه تهران،ری شمیرانات و اسلامشهر شرکت کرده بود، اما نتوانست حائز اکثریت آرا شود.

نام وی همچنین در فهرست هایی همچون جبهه ایستادگی،جبهه اتحاد ملی و انسجام اسلامی و جبهه حامیان ولایت قرار داشت.