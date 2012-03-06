ارج نهادن به جایگاه پژوهشگران از عوامل پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح سه شنبه در مراسم افتتاح همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت، با بیان اینکه از مهمترین عوامل موثر در پیشرفت جامعه توجه به پژوهش و تحقیق و ارج نهادن به جایگاه پژوهشگران و پژوهندگان عرصه دانش است، اظهارداشت: در این راستا دستیابی به توسعه همه جانبه بدون بهره ‌گیری مناسب از یافته‌ های پژوهشی میسر نخواهد بود.

وی پژوهش را کوششی نظام مند و هدفمند برای پاسخگویی به مسائل علمی مورد نیاز جامعه عنوان کرد و بیان داشت: پژوهش ها باید به صورت کاربردی تهیه شده و منجر به نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه شوند.

رشید با اشاره به اینکه امروز پژوهش در موضوع بهداشت و درمان موضوعی اثرگذار، حیاتی و مورد نیاز جامعه است، افزود: هم اکنون زندگی ماشینی شرایطی را بر زندگی بشر تحمیل کرده، که باید این جنبه ‌های جدید زندگی انسان مورد بحث و بررسی و آسیب‌ شناسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توسعه سلامت نیازمتد بستری وسیع از جمله شناخت فراگیر علم و آگاهی است، عنوان کرد: امروز دانشمندان، پژوهشگران و متفکران سالها بر روی یک موضوع تحقیق می کنند تا نتایج آن منجره به بهره برداری تمام جامعه بشریت شده و تحقیق آنها ماندگار شود.

استاندار خراسان جنوبی بر بروزرسانی علوم روز پژوهشگران در مقوله بهداشت و درمان تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به متنوع شدن علوم در دنیای امروز باید دانش افزایش صورت گرفته و انجام پژوهش در توسعه سلامت به نوعی سرمایه گذاری در جامعه تبدیل شود.

به گفته وی لزوم سرمایه‌ گذاری درست و زمان ‌بندی شده بر روی پژوهش ‌ها به ویژه بخش بهداشت و درمان هزینه نیست، بلکه سرمایه‌ گذاری عظیمی است که انجام آن ضرورت زیادی در جامعه داشته و منجر به سلامت جامعه می شود.

وی با بیان اینکه استفاده از تجربیات گذشته نیز تاثیر بسزایی در توسعه سلامت جامعه دارد، افزود: تکنولوژی ها و پیشرفت در همه علوم باید مورد توجه اندیشمندان در توسعه سلامت قرار گیرد.

رشید با اشاره به پیشرفت های علمی ایران در بین کشورهای منطقه، تصریح کرد: باد توجه به متفاوت بودن اقلیم ها و موقعیت های جغرافیای هر منطقه باید مسائل مورد نیاز مردم هر منطقه مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد.

وی بر آینده پژوهشی از سوی پژوهشگران تاکید کرد و گفت: تلاش برای اعتلای آینده باید در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته و با توجه به پژوهش در زمینه های مورد نیاز جامعه به گونه ای برنامه ریزی کنند که ایران کشور اول در مباحث علمی شود.

رشید همچنین به پیشرفت های ایران در حوزه اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: ایران با برگزاری مردمی ترین و سالم ترین انتخابات در راس کشورهای جهان قرار داشته و این امر ناشی از توجه هوشیارانه مردم، نخبگان و اندیشمندان به فرامین پیامبر گونه مقام معظم رهبری است.

وی به فعالیت های انجام شده در استان در راستای توسعه پژوهش اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی دفتر نخبگان و تاسیس و آغاز به کار پارک علم و فناوری استان از شاخص ترین اقدامات استان در حوزه پژوهشی است.

استاندار خراسان ‌جنوبی در پایان از تهیه اسناد توسعه همه شهرستان ‌های استان خبر داد و گفت: سند توسعه بخش سلامت و بهداشت نیز در حال تنظیم است که باید مورد توجه پژوهشگران این بخش قرار گیرد.