مراسم یادبود شهدای اطلاعات - عملیات لشکر ثارلله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهدای اطلاعات - عملیات لشکر 41 ثارالله شامگاه دوشنبه به همت پایگاه مقاومت شهید محمد باقر صدر در مسجد امام سجاد علیه السلام برگزار شد.

در این مراسم که پدر و مادر بزرگوار شهید محمد رضا کاظمی و مادر بزرگوار شهیدان علی و حسن یزدانی نیز حضور داشتند؛ هم رزم شهدا، علی میراحمدی به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت.

وی با اشاره به سختی کار رزمندگان اطلاعات - عملیات گفت: کار در این واحد چند وجهی؛ بسیار حساس و دارای ظرافت خاصی بود.

میر احمدی در ادامه به بیان خاطراتی از شهیدان بزرگوار حسین یوسف الهی، حسین آتش افروز، حسن یزدانی، رمضان راجی، ابراهیم هندوزاده، محمد رضا کاظمی و سید رضا ایرانمنش پرداخت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن عزیزان گوشه ای از رشادت و رزم بی امان و ایثارگرانه رزمندگان شهید را به تصویر کشید.

پخش نماهنگ از دوران دفاع مقدس و بخشی از بیانات سردار حاج قاسم سلیمانی هم رزم شهدای لشکر ثارالله نیز گوشه ای از آئین معنوی یادواره شهدای اطلاعات - عملیات لشکر ثارالله بود.

در خاتمه نیز به رسم یاد بود و تبرک از مراسم گرامیداشت شهدای اطلاعات - عملیات قرعه کشی و اهداء جوایز صورت گرفت و برندگان؛ جوایز خود را از دستان پدر و مادران شهدا دریافت کردند.