افزایش دو هزار تومانی قیمت بلیت باعث ریزش مخاطب خواهد شد

علی هیربد مدیر سینما فرهنگ در ارتباط با افزایش قیمت بلیتها در سال 91 به خبرنگار مهر گفت: افزایش 2000 تومانی قیمت بلیتها در سال 91 قطعا با ریزش مخاطب در ابتدای سال روبرو میشود. و اکران نوروزی امسال برخلاف سال گذشته خیلی رونق نخواهد داشت. در نوروز 90 ما اکران فیلم "جدایی نادر از سیمین" را داشتیم که به هر حال مخاطبان زیادی منتظر دیدن آن بودند.
وی افزود: بهتر است این افزایش قیمت با 5000 تومان شروع شود، زیرا این رقم برای مخاطب منطقیتر به نظر میرسد. البته با توجه به هزینههای بالا باید ما با افزایش قیمت روبرو شویم. ما در طول سال رقمهای زیادی را برای هزینههای برق، آب و گاز پرداخت میکنیم.
هیربد ادامه داد: همچنین هزینههای پشتیبانی و نگهداری سینما و دستمزد کارمندان در حال افزایش است و با توجه به این موضوع باید در قیمت بلیتهای سینما در سال 90 نیز تجدید نظر شود.
وی درباره نوسازی سینما فرهنگ هم گفت: طی صحبتهایی که با میرعلایی مدیر بنیاد سینمایی فارابی داشتیم قطعا این کار سال 91 آغاز خواهد شد. ایشان پیگیر کار هستند. اما زمان پایان و تحویل این سینما به پیمانکار و بودجهای که ارشاد برای آن در نظر گرفته است برمیگردد.
هیربد افزود: این سینما در مساحت 1800 متر و بصورت 12 سالنه ساخته خواهد شد و قطعا طبقاتی نیز به پارکینگ اختصاص خواهد یافت.
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