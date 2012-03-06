به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ملاحسنی در جلسه توجیهی عوامل اجرایی کاروانهای دانشجویی اظهار داشت: بیش از یک هزار دانشجوی دختر و پسر در قالب چهار کاروان با 30 دستگاه اتوبوس در تاریخهای 16، 17، 19 و 22 اسفندماه به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب به سرزمینهای نور اعزام میشوند.
وی ادامه داد: حضور در یادمانها و زیارتگاههای فکه، دهلاویه، هویزه، شلمچه، شهدای والفجر هشت، شهدای عملیات رمضان، فتح المبین و شرهانی از جمله برنامههای این سفر پنج روزه میباشد.
مسئول ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی قم در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل پنج کمیته فرهنگی، پشتیبانی، اجرایی، نیروی انسانی و اعتبارات برای هر چه بهتر برگزار شدن اردوهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: 120 دانشجوی به عنوان خادمان فرهنگی راهیان نور در سرزمینهای نور خدمت گزار زائرین خواهند بود.
وی افزود: برای این خادمان جلسات آموزشی و توجیهی به منظور شناخت نسبت به یادمانها و زیارتگاهها برگزار شده و در قالب بستههای فرهنگی با عنوان آرپیجی 1 و 2 مطالب مورد نیاز به آنان ارائه شده است.
ملاحسنی افزود: با توجه به عدم افزایش ظرفیت اعزام امسال نسبت به سال گذشته، امکان اعزام همه دانشجویان نبود، لذا اولویت را به کسانی که تاکنون اعزام نشدهاند، دادیم، البته در طول سال نیز برنامههایی برای اعزام نیز خواهیم داشت و قطعا تلاش خواهیم کرد که ظرفیت اعزام برای سالهای آینده بیشتر از این شود.
اعزام به سرزمینهای نور به تعمیق روحیه ایثار در جامعه میانجامد
دبیر ستاد راهیان نور سپاه استان قم گفت: اعزام عموم اقشار جامعه بویژه جوانان و نوجوانان به تعمیق و گسترش روحیه ایثار، شهادت و خودباوری در جامعه میانجامد.
ستار احمدوند افزود: با توجه به نقش تربیتی، آموزشی و فرهنگی اردوهای راهیان نور، مدیریت و اعزام جمع کثیری از عموم مردم و اقشار مختلف جامعه به سرزمینهای نور برای عمق بخشیدن به معنویت و ریشه دار نمودن اعتقادات جوانان، گام بزرگ و مقدسی است که برای این منظور برداشته میشود.
وی با اشاره به اعزام بیش از بیست هزار نفر از استان قم به مناطق عملیاتی غرب، شمال غرب و جنوب در طول سال جاری اظهارداشت: مرحله عمومی اعزامها از 15 اسفندماه تا 10 فروردین با استعدادی بالغ بر 10 هزار نفر از سوی سپاه علی بن ابی طالب (ع) با مشارکت نهادها و سازمانهای دیگر انجام میشود.
اردوی راهیان نور دریایی
دبیر ستاد راهیان نور سپاه قم با بیان اینکه امسال اردوی راهیان نور دریایی نیز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: نزدیک به یک هزار نفر از استان قم در قالب کاروانهای مختلف به اردوی راهیان نور دریایی اعزام خواهند شد.
احمدوند در پایان با بیان اینکه 75 درصد از هزینههای این اردو از سوی سازمانها، نهادها و موسسات دولتی و غیر دولتی تامین میشود، اظهارداشت: 25 درصد از هزینهها از سوی زائرین پرداخت میشود تا آنان نیز در این امر سهیم باشند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول ناحیه مقاومت بسیج دانشجویی استان قم گفت: 1235 دانشجو از سطح دانشگاههای مستقر در استان قم برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب به سرزمینهای نور اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ملاحسنی در جلسه توجیهی عوامل اجرایی کاروانهای دانشجویی اظهار داشت: بیش از یک هزار دانشجوی دختر و پسر در قالب چهار کاروان با 30 دستگاه اتوبوس در تاریخهای 16، 17، 19 و 22 اسفندماه به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب به سرزمینهای نور اعزام میشوند.
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