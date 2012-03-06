داوران بخش کاریکاتور جشنواره بیداری مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عظیمی، کامبیز درمبخش و مسعود ضیایی زردخشوئی آثار رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره تجسمی بیداری را داوری خواهند کرد.

تاکنون هنرمندان بیش از 50 کشور دنیا برای حضور در بخش کاریکاتور جایزه جهانی بیداری اعلام آمادگی کرده و آثارشان را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده اند. مدیر بخش کاریکاتور این برنامه سید مسعود شجاعی طباطبایی است.

کامبیز درم‌بخش طراح، کاریکاتوریست و گرافیست شیرازی است. او از شهرتی جهانی برخوردار است و برنده چندین جایزه بزرگ معتبر جهانی است. تاکنون چندین نمایشگاه مستقل از آثارش در کشورهای مختلف جهان برگزار شده‌است.

بهرام عظیمی کاریکاتوریست، گرافیست و پویانمای تهرانی است. او دارای مدرک صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران است. او سابقه تدریس در خانه کاریکاتور ایران و دانشکده‌های فنی و دانشکده صداوسیما را دارد. او برنده ۶۶ جایزه از جشنواره‌های مختلف شده‌است.

مسعود ضیایی زردخشویی کاریکاتوریست اهل آبادان است. او سابقه همکاری با مجلات طنز و کاریکاتور، کیهان کاریکاتور و گل‌آقا را دارد. او در حدود ۷۰ جایزه از مسابقه‌های کاریکاتور ایران و مسابقات بین‌المللی دریافت کرده است.

جایزه جهانی بیداری در 3 رشته پوستر، عکس و کاریکاتور با شعار بیداری، ‌حقیقت دنیای امروز، نویدبخش فردای نیک اردیبهشت‌ماه سال آینده از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

موضوع این جشنواره "خیزش ملل جهان برای عدالت"، "پایداری در برابر سلطه"، "مبارزه با استبداد"، "بیداری اسلامی در جهان معاصر" و "وال‌استریت ۹۹=۱" اعلام شده است.